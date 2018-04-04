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4 апреля 2018 г.
4 апреля 2018 г.

Майкл Эванс | The Times

США принимают меры, чтобы укрепить европейские линии обороны в противовес Кремлю

"Впервые со времен холодной войны Америка направила в Европу артиллерийскую бригаду, которая способна сбивать низколетящие самолеты и вертолеты", - сообщает журналист The Times Майкл Эванс. "Переброска военнослужащих из 678-й Артиллерийской бригады ПВО, размещенной в Южной Каролине, на военную базу США в Ансбахе (Германия), - признак растущей обеспокоенности российской угрозой и недостаточностью потенциала США в Европе", - пишет издание.

"Источник из дипломатических кругов НАТО сказал, что прибытие бригады на прошлой неделе продемонстрировало, что альянс вынужден догонять военный потенциал России, который становится лучше", - сообщает автор.

"Мы допустили, чтобы наши силы в Европе "зачахли на лозе", - сказал он. - Но русские доказали, что могут наводнить некий район артиллерией. В одном случае они уничтожили украинское артиллерийское подразделение за 20 минут".

По данным издания, американская бригада будет координировать ПВО с "другими прифронтовыми государствами", их оснастят вооружениями систем Stinger и Avenger, которые выявляют и уничтожают низколетящие самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты.

Натовский источник заявил, что ключевая задача - "обеспечить НАТО способами быстрой переброски войск и вооружений по морю и воздуху на случай кризиса в отношениях с Россией".

Источник: The Times


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