4 апреля 2018 г. Майкл Эванс | The Times США принимают меры, чтобы укрепить европейские линии обороны в противовес Кремлю "Впервые со времен холодной войны Америка направила в Европу артиллерийскую бригаду, которая способна сбивать низколетящие самолеты и вертолеты", - сообщает журналист The Times Майкл Эванс. "Переброска военнослужащих из 678-й Артиллерийской бригады ПВО, размещенной в Южной Каролине, на военную базу США в Ансбахе (Германия), - признак растущей обеспокоенности российской угрозой и недостаточностью потенциала США в Европе", - пишет издание. "Источник из дипломатических кругов НАТО сказал, что прибытие бригады на прошлой неделе продемонстрировало, что альянс вынужден догонять военный потенциал России, который становится лучше", - сообщает автор. "Мы допустили, чтобы наши силы в Европе "зачахли на лозе", - сказал он. - Но русские доказали, что могут наводнить некий район артиллерией. В одном случае они уничтожили украинское артиллерийское подразделение за 20 минут". По данным издания, американская бригада будет координировать ПВО с "другими прифронтовыми государствами", их оснастят вооружениями систем Stinger и Avenger, которые выявляют и уничтожают низколетящие самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Натовский источник заявил, что ключевая задача - "обеспечить НАТО способами быстрой переброски войск и вооружений по морю и воздуху на случай кризиса в отношениях с Россией". Источник: The Times