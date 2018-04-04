Военные учения в Балтийском море: настоящая угроза, исходящая от России, затаилась в другом море

Запланированные Москвой военные учения будоражат страны Балтии. Однако настоящую угрозу таит в себе не военная техника России, а ее стратегия, цель которой расположена совсем в другом регионе. В Балтийском море Россия играет роль возмутителя спокойствия, констатирует обозреватель немецкой Die Welt Павел Локшин.

В среду всего в нескольких десятках километров от побережья Польши и Латвии Россия начинает проводить военные учения. Минобороны Латвии подвергло маневры критике, назвав их "демонстрацией силы", и пригласило российского военного атташе для разъяснения ситуации; Швеция указала на угрозу для гражданской навигации, сообщает автор статьи.

"После аннексии Крыма Россия усиливает свое воздушное и морское присутствие в регионе Балтийского моря, постоянно проверяя НАТО и балансируя на границе международно-правовых норм. Швеция, Финляндия и страны Балтии в последние годы неоднократно сетовали на чуть ли не ежедневное нарушение русскими их территориальных вод и воздушного пространства", - говорится в статье.

"Начиная со второго президентского мандата Путина, Россия постоянно усиливает военное присутствие в своем эксклаве Калининграде. В отличие от 1990-х, когда Москва скорее пренебрегала военным присутствием в регионе Балтийского моря, сегодня Калининград представляет для России самый дальний западный военный бастион - северный фланг в рамках гипотетически возможного конфликта с НАТО. Здесь сегодня располагаются ЗРК С-400 и "Искандер", ракетные комплексы типа "земля-земля". Радиус действия российских ракетных комплексов выходит далеко за пределы Балтийского моря и территорию приграничных стран НАТО", - отмечает журналист.

"Это представляет собой проблему для Североатлантического альянса, поскольку в случае конфликта это оружие усложнит доступ к уязвимым восточным рубежам НАТО. При этом, - указывает Локшин, - непосредственной угрозы для НАТО Балтийский флот России не представляет из-за своих сравнительно малых размеров. В общей сложности на его вооружении находится около 40 кораблей, большинство из которых были произведены еще в СССР".

Страны НАТО, а также их партнеры, добавляет автор статьи, превосходят в регионе Балтийского моря российский флот по численности.

По мнению Павла Локшина, "несмотря на наращивание вооружений, Калининградская область не играет ведущей роли в стратегии Москвы. Более значимую роль Россия по-прежнему отводит Северному флоту, который с советских времен остается самым многочисленным. На главной базе Северного флота в Североморске сосредоточена вся мощь российского ВМФ и стратегический потенциал ответного удара Москвы: 41 атомная подлодка, а также единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

По всей видимости, продолжает автор, "Кремль заботит прежде всего безопасность северо-восточного морского пути вдоль российского участка арктического побережья, соединяющего Европу и Азию: из-за глобального потепления он постепенно станет пригоден для использования в коммерческих целях. Кроме того, Москва беспокоится и о своем присутствии в регионе - из-за предполагаемых там нефтегазовых месторождений".

По мнению экспертов в сфере вооружений из лондонского центра военных исследований Jane's Information Group, Балтийский флот по значимости занимает для Москвы лишь четвертое место, уступая Тихоокеанскому и Черноморскому, который в последние годы был значительно модернизирован и корабли которого задействованы в Восточном Средиземноморье в сирийской кампании.

"Для доминирования на Балтике у Кремля не хватает ресурсов - из Калининграда Москва хочет запугивать своих соседей и держать НАТО подальше от своей основной территории", - говорится в статье.

Однако страны Балтии продолжают видеть угрозу в распространяемой Москвой идеологии "русского мира" и боятся российского вторжения.

"В Крыму и на Восточной Украине Москва продемонстрировала, что готова к нетипичным военным операциям, проведение которых сначала отрицается, что затягивает скоординированный ответ Запада. По мнению экспертов, подобные замаскированные наступательные операции возможны и в регионе Балтийского моря - речь может идти об атаках русских на портовую инфраструктуру, трубопроводы или подводные коммуникационные кабели. За атаками может стоять попытка расколоть НАТО", - говорится в статье.

Как пишет Локшин, НАТО демонстрирует сплоченность, проводя ежегодные учения в Балтийском море.

"Расширение присутствия США в регионе и миллиардные инвестиции в новые военные корабли в Германии и Польше должны сдержать русских от таких мелких авантюр, как попытки перекрыть морские пути или запугать такую страну, как Швеция, при помощи мини-подлодок. Однако многое говорит в пользу того, что Москва и в будущем останется опасным нарушителем спокойствия в регионе Балтийского моря", - резюмирует автор.