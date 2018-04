4 апреля 2018 г. Элизабет Двоскин, Крег Тимберг, Тони Ромм | The Washington Post Российская проблема Facebook никуда не делась. Еще несколько сотен аккаунтов удалено из этой соцсети "Facebook заявил во вторник, что удалил более 200 страниц Facebook и аккаунтов Instagram, контролировавшихся российской организацией, которая вмешалась в американские президентские выборы 2016 года. Большинство из них велись на русском языке - следовательно, манипуляции на Facebook продолжались в течение многих месяцев после чистки", - сообщают Элизабет Двоскин, Крег Тимберг и Тони Ромм в The Washington Post. "Эти страницы и аккаунты, по большей части русскоязычные, созданы связанным с Кремлем "Агентством интернет-исследований", в основном в расчете на аудиторию в России, на Украине и других бывших странах Советского Союза. Они набрали порядка 1,5 млн подписчиков в Facebook и Instagram (данная социальная сеть принадлежит компании Facebook), - говорится в статье. - Facebook заявил, что удалил эти аккаунты, потому что "Агентство интернет-исследований лгало о своей идентичности, создавая их, - в частности, в период американских выборов некоторые из этих страниц и аккаунтов выдавались за созданные американцами. Контент русскоязычных по большей части страниц был не проблематичным, как написал в блоге директор Facebook по информационной безопасности Алекс Стамос". "Проблемы с безопасностью - не из тех, что решаются полностью, - написал он на своей личной странице в Facebook. - Организации вроде "Агентства интернет-исследований - сложные противники, которые постоянно эволюционируют. Но мы продолжим совершенствовать наши техники, чтобы оставаться впереди - особенно когда дело касается неприкосновенности выборов". "Преимущественно русскоязычный контент включал в себя развлекательные материалы и посты, восхваляющие российского президента Владимира Путина и красоту российских городов. Кроме того, аккаунты "Агентства интернет-исследований" потратили порядка 167 тыс. долларов на рекламу в Facebook и Instagram, согласно посту в блоге Стамоса", - говорится в статье. "Мы знаем, что "Агентство интернет-исследований" - и другие правонарушители, стремящиеся использовать Facebook в сомнительных целях - всегда меняют тактику, чтобы прятаться от нашей службы безопасности, - заявил Стамос. - Мы ожидаем, что найдем еще такие аккаунты, - и если найдем, тоже удалим". Источник: The Washington Post