4 апреля 2018 г. Леонид Пейсахин, Артурас Розенас | The Washington Post Когда российская пропаганда работает, а когда дает обратный эффект? Вот что мы выяснили "Изучив российскую кампанию по распространению дезинформации на Украине в 2014 году, мы обнаружили, что воздействие российской пропаганды очень неравномерно", - пишут в статье для The Washington Post доценты кафедры политологии Нью-Йоркского университета Леонид Пейсахин и Артурас Розенас. "Жители некоторых украинских сел, но не всех, могут смотреть российское телевидение. Демографический и экономический состав сел очень похож. Мы воспользовались этой ситуацией, чтобы изучить, как российские телеканалы повлияли и повлияли ли вообще на волеизъявление украинцев в ходе президентских и парламентских выборов в 2014 году", - рассказывают авторы исследования. "Чтобы не усложнять, мы не анализировали части Восточной Украины, за которые воюют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - уточняют политологи. Исследователи вычислили, где доступен российский телевизионный сигнал, и собрали результаты голосования по избирательным округам. Чтобы подтвердить верность этих результатов, они опросили 1676 респондентов, живущих в 160 избирательных округах, расположенных не далее чем в 30 милях от российско-украинской границы. "Мы спрашивали респондентов, какие телеканалы они смотрят, голосовали ли они и как голосовали на недавних выборах, а также задали целый ряд вопросов об их отношении к нынешним событиям и к российскому и украинскому правительствам", - пишут Пейсахин и Розенас. Чтобы замерить политические предпочтения до 2014 года, авторы изучили степень поддержки пророссийских кандидатов в каждом из округов на выборах 2012 года, а также спрашивали людей, как часто в повседневном общении они говорят по-русски. "Мы обнаружили, что российская пропаганда действует только на тех, кто готов ее воспринимать", - сообщают политологи. "Украинцы, которые уже были предрасположены к России, сочли ее сообщения в СМИ убедительными. Пророссийски настроенные украинцы, которые смотрели российское ТВ, были более склонны голосовать за пророссийских кандидатов на президентских и парламентских выборах в 2014 году, чем антироссийски настроенные украинцы, которые смотрели те же передачи. Людей с антироссийскими взглядами месседж российских СМИ отталкивал, и они становились более склонны голосовать за прозападных политиков. Люди без изначально сильных политических убеждений, по-видимому, не меняли взгляды ни в том, ни в другом направлении", - говорится в статье. При этом политологи отмечают: "Российская пропаганда усилила политический раскол на Украине, доводя людей по ту и по другую сторону политического спектра до крайностей. В стране, и так глубоко расколотой в языковом и региональном плане, это вызывает тревогу". Исходя из этого, авторы исследования высказывают предположения о целях Россия на выборах в США: "Если Россия воздействовала на избирателей, уже симпатизировавших Трампу, пытаясь побудить их голосовать, это говорит о том, что ее целью было помочь ему победить на выборах. Но, если Россия более широко распространяла свои предвзятые идеи, это свидетельствует, что ее целью было усиление политического раскола в США, что осложнило бы гладкое функционирование американской демократии". Источник: The Washington Post