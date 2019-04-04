Путин шантажирует Украину на 2,3 млрд евро

До окончания строительства газопровода "Северный поток-2" остается несколько месяцев, пишет немецкий таблоид Bild. "По данным правительства ФРГ, в августе прошлого года российский президент Путин пообещал Ангеле Меркель не прекращать транзит газа через Украину параллельно с эксплуатацией "Северного потока-2". В январе министр иностранных дел Хайко Маас радовался тому, что "в прошлом году президент Путин дал согласие на продолжение транзита природного газа через Украину". В распоряжении Bild оказался конфиденциальный документ МИД ФРГ (с пометкой "Секретно - только для служебного пользования"), который заставляет сильно сомневаться в высказываниях Ангелы Меркель и Хайко Мааса".

"Касательно переговоров между Еврокомиссией, Россией и Украиной в нем говорится, что "Россия назвала три предварительных условия для продолжения транзита газа через Украину: корректировка прежнего договора на транзит газа от 2009 года; уступки Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда; прекращение Украиной попыток взыскать причитающиеся ей согласно решению суда деньги в третьих странах", - передает журналист Юлиан Репке.

"В марте 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал российский государственный концерн "Газпром" выплатить украинскому государственному концерну "Нафтогаз" компенсацию за недостаточные объемы транзита газа в размере 2,3 млрд евро. (...) Требуемые "уступки" со стороны Украины означают, по словам инсайдеров, ничто иное, как требование к Киеву отказаться от мер, предпринимаемых им для исполнения решения суда. Говоря простым языком, Россия шантажирует Украину на несколько миллиардов евро", - отмечает автор статьи.

"Человек, посвященный в переговоры, заявил в разговоре с Bild: "Это означает, что утверждение правительства ФРГ о том, что со стороны Москвы предоставлена гарантия поставок газа параллельно с "Северным потоком-2", является откровенно ложным высказыванием".

"В конфиденциальном документе МИД ФРГ также говорится, что "комиссия в основном поддерживает позицию Украины: предварительных условий для переговоров быть не должно, решение Стокгольмского арбитражного суда окончательно", - передает Репке.

"Будучи, очевидно, рассерженным тем, что Еврокомиссия (...) и Украина строго придерживаются права и закона, после встречи в январе Кремль блокирует переговоры. Bild удалось узнать, что Еврокомиссия направила России предложение касательно объемов транзита газа через Украину начиная с 2020 года. Речь идет о 60 млрд кубометров гарантированного транзита ежегодно и возможного увеличения его на 30 млрд. Россия не ответила на этот запрос до настоящего времени", - указывает издание.