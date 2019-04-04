Женщины, возвращающиеся на работу после декретного отпуска, чаще заводят второго ребенка, если у них есть высокоскоростной доступ в интернет, утверждают эксперты

"Как показало новое исследование, женщины более старшего возраста, возвращающиеся на работу после декретного отпуска, чаще заводят второго ребенка, если имеют доступ к высокоскоростному широкополосному доступу в интернет", - пишет Daily Mail.

"Было установлено, что женщины, которые в состоянии принять и использовать эту технологию в полной мере, могут чаще работать из дома, что обеспечивает им лучший баланс между работой и личной жизнью. Это, как утверждают исследователи, влияет на повышение фертильности женщины и увеличивает вероятность того, что у нее будет второй ребенок", - говорится в статье.

"Также было обнаружено, что при наличии высокоскоростного интернет-подключения с большей вероятностью беременеют хорошо образованные женщины, занятые на должностях "белых воротничков". (...) В течение исследования было установлено, что вероятность беременности среди таких женщин в возрасте от 25 до 45 лет в течение 12-месячного периода выросло с 7,2 до 8,7%. В то же время среди женщины с более низким уровнем образования такого же эффекта не наблюдалось, и рождаемость у них оставалась на уровне 6,3 % как до, так и после получения доступа к более быстрому интернету", - подчеркивается в статье.

"Исследователи из Университета Боккони в Милане проанализировали официальные данные, охватывающие 12 тыс. домохозяйств и 20 тыс. человек в Германии, которые предоставили информацию о здоровье, образе жизни, образовании и других личных данных", - сообщает Daily Mail, добавляя, что женщины с более высоким уровнем образования, скорее всего, будут работать в сферах "белых воротничков", что означает, что более качественная широкополосная связь дает им больше гибкости в работе на дому и, следовательно, позволяет больше времени проводить со своими детьми.

Эти женщины, по словам ведущего исследователя Франсоло Биллари, также сообщили о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Но обратной стороной является то, что женщины с более низким уровнем образования остаются незатронутыми появлением широкополосной связи, поскольку они работают на менее гибких рабочих местах, отмечается в публикации.