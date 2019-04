4 апреля 2019 г. Хенри Фой | Financial Times Британские бизнесмены помогают Путину отполировать имидж России "Одиннадцать лет назад Боб Дадли, тогда занимавший пост исполнительного директора компании BP в России, бежал из страны, ссылаясь на "непрерывное преследование компании и меня" и на угрозы для его жизни, предположительно направляемые со стороны политически связанных олигархов и российских служб безопасности", - пишет Financial Times. - В прошлом месяце Дадли, ныне глава британской нефтяной группы, вернулся, заявив президенту России Владимиру Путину в большом зале заседаний в Кремле, что он и британская компания "высоко ценят поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении многих лет". "Время было выбрано изумительно - по крайней мере, для Кремля. Широко разрекламированная встреча, в которой приняли участие шесть других руководителей, названных "представителями бизнес-сообщества Великобритании", последовала за неделями внутренней и международной критики в адрес администрации Путина в связи с заключением в тюрьму Майкла Калви, американского руководителя фонда прямых инвестиций", - отмечает Financial Times, добавляя, что Калви "отрицает обвинения, которые по его словам, были сфабрикованы конкурирующими бизнесменами, пытающимися захватить контроль над одним из его активов", а "инвесторы руководители и дипломаты осудили его арест как серьезный удар по и без того расшатанной репутации России как безопасного места для инвестиций, характеризуя его как лакмусову бумажку того, как администрация Путина обращается с иностранными инвесторами". "Буквально через неделю после того, как FT сообщила, что американские компании угрожают не приехать на самый известный деловой форум России в знак протеста против задержания Калви, Путин приготовил кое-что, чтобы изменить нарратив: группу международных руководителей, стучащихся в его дверь, чтобы сказать ему, какую хорошую работу он делает, организованную главой одной из крупнейших британских компаний", - указывает газета. "Хотя Дадли смог покинуть Москву в 2008 году и во время его преследования никогда не видел, как выглядит изнутри камера российской тюрьмы камеры, сходства с тяжкими испытаниями Калви поразительны, - отмечает автор публикации Хенри Фой. - Оба были основными акционерами в бизнесе и поссорились со своими российскими партнерами. Оба оказались в позиции, противопоставленной имеющим политические связи конкурентам, поддерживаемым мощной службой безопасности ФСБ России, преемницей КГБ. Калви не упоминался во вступительных замечаниях г-на Дадли, согласно стенограмме Кремля, которая была подтверждена BP". "Угроза американского бойкота в этом году Петербургского международного экономического форума, где главным гостем станет президент Китая Си Цзиньпин, задела Кремль за живое, сообщили FT люди, осведомленные о дискуссиях. Это привело к возобновлению усилий, нацеленных на то, чтобы убедить иностранных инвесторов принять участие", - говорится в статье. "Запах денег всегда сильнее запаха страха", - заявил FT один высокопоставленный иностранный банкир в России. "Срок предварительного заключения Калви истекает 13 апреля. Но суд может предоставить следователям больше времени и отправить его обратно за решетку. Многие из самых известных и успешных инвестиций 51-летнего инвестора в России были предприняты в в технологическом секторе страны. (...) Трое из семи бизнесменов, которые встречались с Путиным в прошлом месяце, работают в нефтегазовой отрасли, от которой его режим, по крайней мере, теоретически, стремится снизить свою зависимость. Если репутация страны среди иностранных инвесторов продолжит падать, есть риск, что Дадли и прочие нефтяники могут остаться и единственными", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times