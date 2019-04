4 апреля 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times Похвалы в адрес доклада Мюллера от маловероятного источника: Олега Дерипаски "Электронное письмо пришло неожиданно, от помощника загадочного российского миллиардера Олега Дерипаски, который, как говорят, близок к президенту Владимиру Путину и то дело становился героем длившегося два года расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Будет ли мне интересно взять интервью у господина Дерипаски, интересовался помощник. Это было немного похоже на то, как если бы меня вызывали на встречу с Гретой Гарбо или Дж. Д. Сэлинджером. Конечно да, ответил я, осознавая, что Дерипаска обычно общался, если общался вообще, через группу юристов и пиар- агентов, которыми он себя окружил. Я задумался, почему он вдруг решил высказаться, - пишет в своей статье в газете The New York Times журналист Эндрю Креймер. "Довольно скоро я сидел в одиночестве в конференц-зале отеля за столом с гигантским фруктовым блюдом, не зная, чего ожидать. В конце концов, это был человек, который вышел победителем из кровавых алюминиевых войн в России в 1990-х годах и обвинялся в документах министерства финансов США в предполагаемых связях с организованной преступностью, отмыванием денег и заказным убийством", - пишет жуналист. "Вскоре стало ясно, что он считает решение специального адвоката Роберта С. Мюллера III о том, что администрация Трампа не вступала в сговор с Россией (...) возможностью для восстановления его имиджа на Западе. И это несмотря на то, что Дерипаска отказался сотрудничать со следствием - он впервые раскрыл, что получил письменные вопросы от команды Мюллера, но отказался отвечать на них", - сообщается в статье. "Считаю ли я, как и ваш президент, что меня оправдали? - спросил он в какой-то момент. - Я никогда не чувствовал себя виноватым. Меня это раздражало. Когда были введены санкции в отношении компаний, которые я основал, это стало огромным ударом по моему бизнесу, по моим компаниям". "За чашкой особого черного чая из его родного региона, Краснодара, - пишет автор публикации, - он пожаловался на склонность американских новостных СМИ спешить с вынесением суждений и выразил доверие к системе правосудия Соединенных Штатов, которая, по его словам, в итоге докажет его невиновность в совершении какого бы то ни было правонарушения". "Несмотря на то, что он вел себя сдержанно, он предпринимал дорогостоящие лоббистские и юридические усилия, чтобы отстоять свою невиновность", - отмечает Креймер, напоминая, что первоначально речь шла о санкциях в отношении его бизнеса (в январе министерство финансов отменило санкции в отношении его алюминиевой империи). "Теперь Дерипаска теперь хочет избежать личных санкций, которые ограничивают его возможность ведения бизнеса в Соединенных Штатах. В прошлом месяце он подал иск о снятии этих санкций, которые, по его утверждению, обошлись ему в 7,5 млрд долларов". "Я всегда верю в справедливость", - сказал Дерипаска, адвокаты которого регулярно сражались за то, чтобы иски не подавались в американские суды, заявляя, что у них нет юрисдикции. - Для нас за пределами Соединенных Штатов Мюллер сигнализирует, что правовая система США все еще жива, она все еще существует". "Дерипаска попал в критическое поле зрения из-за финансовых связей с бывшим председателем кампании Трампа Полом Дж. Манафортом, который, как сообщается, в июле 2016 года попросил помощника предложить Дерипаске частный брифинг по президентской гонке в надежде урегулировать судебный иск на 26 млн долларов, ставший следствием неудачного инвестиционного предприятия. Эти двое людей были деловыми партнерами десять лет назад. Дерипаска отрицал, что получал такое предложение, но не освещал эти вопросы детально, пока продолжалось расследование", - напоминает издание. "В США появилась новая реальность. В политике, в общественной жизни вы не уважаете презумпцию невиновности, - сказал он, говоря о санкциях, наложенных на него в прошлом году, и об утечках в средства массовой информации о расследовании связей с Россией. - Нет должного процесса. Без какого-либо суда общественность может счесть людей виновными в чем-либо". "Он отказался уточнить, какие конкретно письменные вопросы специальный прокурор направил Москву, но сказал, что они в целом соответствовали сообщениям новостных СМИ о подозрениях прокурора. Он не ответил на них по совету своих адвокатов, сказал он. Кроме того, он говорит: "А почему я должен?" Как отмечается в статье, следователи Конгресса до сих пор проявляют обеспокоенность "Вы можете думать, что это нормально, что председатель избирательной кампании президентской кампании предлагает информацию об этой кампании российскому олигарху в обмен на деньги или прощение долгов, - приводит издание слова председателя Комитета Палаты представителей по разведке Адама Б. Шиффа, произнесенные на заседании на прошлой неделе. - Я так не думаю". "В интервью Дерипаска опроверг, так же, как и когда The Washington Post впервые сообщила о предложении частных брифингов в 2017 году, что когда-либо получал от Манафорта как такое предложение, так и какую-либо информацию об этой кампании. "Для меня это просто абсурд, - сказал он. - Меня не интересовали выборы в США. С какой стати, если у меня нет интереса, кто-то будет предлагать мне частные брифинги?" По его словам, последний раз встречался с Манафортом в 2011 году", - пишет The New York Times. "Дерипаска указал, он действительно приостановил свой многомиллионный иск против Манафорта, но не потому, что Манафорт попросил его сделать это, или потому, что он получил что-то от председателя кампании взамен. "Мои адвокаты предположили, что это может подвергнуть меня риску, что в любом случае произошло позже, когда Манафорт появился в кампании, - сказал он, имея ввиду последовавшие санкции, введенные в 2018 году. - Они не хотели привлекать больше внимания к деловому спору с человеком, который стал видной фигурой в американской политике, сказал он. Позже он подал иск повторно", - говорится в статье. "В борьбе за отмену личных санкций Дерипаска должен преодолеть давние обвинения в связях с организованной преступностью, связанные с тем путем, который он проделал с руин алюминиевой промышленности бывшего Советского Союза к позиции миллиардера с глобальным охватом, и утверждения, что он является ширмой для Кремля по вопросам внешней политики. Дерипаска назвал эти обвинения "вздором" (...) Также он опровергает, что близок к Путину, настаивая на том, что он имеет дело с правительством только по вопросам регулирования бизнеса. Завершение расследования специального прокурора, говорит он, вселило в него надежду на успех. "Я вновь подтверждаю себе, что системы США, что институты США все еще существуют". Источник: The New York Times