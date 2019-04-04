Нездоровое питание убивает больше людей, чем табак

"11 млн людей умерли в 2017 году в результате нездорового питания", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel . Как пишут ученые из Института показателей и оценки здоровья (IMHE), плохое питание стало причиной большего количества смертей в сравнении с курением.

Исследователи из команды Ашкана Афшина из IMHE изучили данные 195 стран. "Ученые сфокусировались на 15 компонентах питания. Десять из них они причислили к здоровым и пришли к выводу, что в большинстве страх их потребляют в недостаточном количестве, - передает журналистка Нина Вебер. - Это фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, клетчатка, орехи и семена, кальций, молоко, омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. Пять компонентов, признанных нездоровыми, наоборот, употребляются в слишком большом количестве. Это красное мясо, колбаса, сахаросодержащие напитки, трансжирные кислоты, соль".

"Ученые рассчитали оптимальное количество потребления каждого компонента. Так, для фруктов это 200-300 грамм в день, для молока - 350-520 грамм, для колбасы - максимум 4 грамма в день. На основе других, ранее опубликованных исследований, ученые подсчитали, насколько сильно отклонение от этого оптимального количества повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и преждевременной смерти".

Согласно результатам исследования, в 2017 году 11 млн смертей были связаны с неправильным питанием. Люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний (около 10 млн смертей) и рака (около 900 тыс.). "Наибольший процент смертей, по данным ученых, был вызван слишком высоким потреблением соли (3 млн смертей), слишком низким потреблением цельнозерновых продуктов (также 3 млн смертей), низким потреблением фруктов (2 млн смертей), а также недостатком в рационе орехов и семян (около 2 млн смертей). Для сравнения: потребление табака в этом году, по данным ученых, стало причиной около 8 млн смертей", - говорится в статье.

"Тем не менее, ученые признают, что у их исследования есть слабая сторона: многие возможные взаимосвязи между питанием и заболеваниями основываются на обсервационных исследованиях, в которых люди проходили опросы, а ученые в течение нескольких лет регистрировали количество заболевших или умерших. Интервенционные исследования, в которых людей случайным образом распределяют на две группы, для каждой из которых устанавливается определенное питание, встречаются относительно редко", - передает Der Spiegel.