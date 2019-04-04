Тайная акция Хорватии против мусульман

"Хорватская контрразведка планировала разместить в боснийских мечетях оружие - и оказывала давление на мусульман", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Пять лет назад Ален Халимович, боснийский мусульманин, закончил в хорватской столице мусульманскую гимназию, повествует автор статьи Энвер Робелли. Боснийцу только исполнилось 18 лет, когда он попал в поле зрения хорватского Агентства безопасности и разведки (SOA). "Сотрудник спецслужбы вызывал его на конфиденциальные допросы в разных ресторанах. Сотрудник SOA требовал, чтобы студент регулярно докладывал о том, кто заходил и уходил из Загребской мечети и что там обсуждалось. Кроме того, Халимович должен был поехать в деревню Горня Маоча, мусульманский анклав на севере Боснии, чтобы собирать там информацию о деятельности религиозных фанатиков", - передает журналист.

"Ален Халимович, которого в жизни зовут иначе, отказался от сотрудничества. "Я не хотел иметь ничего общего ни с хорватской спецслужбой, ни с глуповатыми бородатыми фанатиками", - говорит он. Сотрудник спецслужбы угрожал ему, что, если он откажется быть шпионом, он и его семья скоро почувствуют на себе последствия. Халимовича, который хотел стать учителем физкультуры, причислили к лицам, представляющим угрозу для национальной безопасности, и выслали из страны. Его отец, строитель, потерял работу", - говорится в статье.

"Случай Алена Халимовича - не единственный. За последние дни к Авдо Авдичу обратились несколько боснийских мусульман. Все они жаловались на грязные методы хорватских спецслужб". Авдич - известный журналист, раскрывший недавно один из крупнейших скандалов балканских спецслужб. "По имеющейся на сегодняшний день информации, сотрудники хорватской спецслужбы пытались завербовать боснийских граждан, живущих в Хорватии и Словении, для участия в рискованных операциях", - пишет издание.

"Чтобы выставить боснийских мусульман в плохом свете, некоторых из них принуждали закладывать в мечетях Боснии и Герцеговины оружие и взрывчатку", обещая взамен определенные привилегии. Тот, кто не соглашался на сотрудничество, должен был покинуть Хорватию.

"Стоит только представить, каким громким было бы возмущение на Западе, если бы боснийская полиция по наводке из Загреба обнаружила в нескольких мечетях оружие", - отмечает журналист Авдич. "Целью акции, по словам боснийского МВД, была дискредитация Боснии как рассадника исламистского терроризма. В Сараево сильно возмущены тайной операцией соседней страны. Но то, что Хорватия, являющаяся членом ЕС с 2013 года, плетет подобные интриги, вписывается во внешнюю политику республики", - указывает Робелли.

"В первую очередь президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович не упускает ни одной возможности, чтобы предупредить об опасности боснийских исламистов. В Боснии находятся 10 тыс. джихадистов, враждебно настроенных против Хорватии и всей Европы, заявила она еще в 2017 году. Доказательств она не представила".

"То, что делает Хорватия против Боснии в последнее время, - это своего рода объявление войны", - считает публицист Фарук Феле. - Он напоминает о том, что хорватский автократ Франьо Туджман рука об руку с сербским диктатором Слободаном Милошевичем продвигал разделение Боснии", - передает издание.

"Официально Хорватия поддерживает территориальную целостность Боснии, однако недавние махинации хорватских агентов отравляют политический климат между двумя соседними государствами, - отмечает Робелли. - Ведущие политики Загреба отрицают обвинения, называя их "абсурдом" и "антихорватской истерией".

"Власти Сараево тем временем начали расследование. Однако много от него ждать не стоит. Боснийская юстиция считается коррумпированной, а судьи и прокуроры зависят от политиков. (...) Журналисту Авдо Авдичу кажется странным уже то, что в разгар скандала со спецслужбами боснийский генеральный прокурор встречается в Сараево с российским послом", - говорится в статье.

"Сам Авдич не относится к тем мусульманам, которые хотят преуменьшить проблему с исламистами. На своем мобильном он показывает фотографии 76 боснийских граждан, убитых на территории так называемого Исламского Государства (эта террористическая группировка запрещена в РФ - Прим. ред) в Сирии и Ираке. (...) Радикальные течения бросают вызов традиционно толерантному, либеральному и открытому миру боснийскому исламу", - констатирует Tages-Anzeiger.