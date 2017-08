4 августа 2017 г. Уилл Кэткарт | The Daily Beast Враг Путина Михаил Саакашвили стал человеком без страны После "революции роз" 2003 года в Грузии Михаил Саакашвили "стал любимцем Запада", утверждает Уилл Кэткарт в The Daily Beast. "Десяток лет "Мишу" Саакашвили рекламировали на родине и за рубежом как воплощение той демократии, которую Америка пыталась экспортировать в страны бывшего Советского Союза, - говорится в статье. - Однако почти через десять лет, после катастрофической войны с Россией, будет справедливо сказать, что "революция роз" отцвела. В конце 2012 года Саакашвили уступил власть грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили". "Сегодня нынешнее грузинское правительство ненавидит Саакашвили так же сильно, как российский президент Владимир Путин, который во время боевых действий 2008 года сказал французскому президенту Николя Саркози: "Я этого Саакашвили повешу за яйца", - утверждает журналист. "Когда Саакашвили выдавили из Грузии в 2015 году, он отказался от своего грузинского гражданства и принял украинское за день до того, как президент Петр Порошенко назначил его губернатором стратегически важного и печально известного своим разложением города-порта Одесса. Неизменно склонный к донкихотству Саакашвили, будущий великий реформатор, сначала пошел против украинских олигархов, а затем против самого Порошенко. Возможно, в этот раз Саакашвили решил, что не пойдет на компромисс. Как бы то ни было, Саакашвили потерпел неудачу и присоединился к оппозиции. Одесса так и осталась городом взяток", - говорится в статье. "После первого официального визита Порошенко в Грузию, состоявшегося в прошлом месяце, 17 июля, он лишил Саакашвили его последнего оставшегося гражданства. Саакашвили был тогда в Соединенных Штатах, где и остается", - напоминает Кэткарт. В понедельник, когда команда вице-президента США Пенса прибыла в Тбилиси, министр юстиции Грузии Теа Цулукиани в эфире крупнейшего телеканала в Грузии снова потребовала вернуть Саакашвили в Грузию из Украины, хотя он находится в США. "Вообще-то похоже, что Порошенко не хочет, чтобы Саакашвили вообще возвращался на Украину, и время объявления о том, что его паспорт потерял законную силу, было тщательно рассчитано. Согласно Kyiv Post, "24 июля Порошенко перетасовал Комиссию по вопросам гражданства, что его критики сочли подготовкой к отмене гражданства Саакашвили". Через два дня Саакашвили лишили гражданства", - говорится в статье. "Если бы Порошенко сделал свой ход раньше, искушенный в политике Саакашвили мог бы превратить в драму свое "бегство" с Украины и прибыть в округ Колумбия под объективами кабельных новостных каналов как герой, изгнанный коррумпированным режимом. Но у Саакашвили, уже находящегося в США, было меньше возможностей для показухи в стиле "революции роз": ни цветов, ни самолета, с борта которого можно сойти, ни репортеров, чтобы его поприветствовать. Он просто проснулся в США и узнал плохую новость". "Америка - не Грузия и не Украина, и Мишу нельзя просто погрузить в самолет по капризу президента", - сказал аналитик Уильям Данбар. "Однако эта уверенность в завтрашнем дне может не оправдаться. Два высокопоставленных представителя Вооруженных сил США, попросившие об анонимности, сказали The Daily Beast, что более недели назад грузинские власти начали лоббировать Майка Пенса, чтобы тот выслал Михаила Саакашвили", - указывает автор. "Не похоже, что Кремль хочет его убить, тем более подвесить за яйца в буквальном смысле. Российская стратегия для бывшего грузинского президента - разрушить его наследие, его репутацию и, наконец, его достоинство. Пока, при его же помощи, это работает", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast