Загадка призрачной российской радиостанции, которая "жужжит" каждый день с 1970-х годов, но никто не знает, кто и что оттуда вещает

С конца 1970-х годов жужжащий звук доносится с загадочной российской радиостанции, наряду с кодовыми словами и цифрами, пишет Daily Mail.

Радиостанция, известная как "жужжалка" (The Buzzer), или МДЖБ, ведет свое вещание из болотистой местности близ Санкт-Петербурга. Но, как утверждает автор статьи Шайвали Бест, что делает "жужжалка" и кто на ней вещает, остается загадкой, и теории варьируются от российских военных до инопланетных исследований.

"Жужжалка" вещает на коротких волнах на частоте 4625 кГц, и ее можно слушать по всему миру. "Считается, что частота принадлежит российским военным, хотя они никогда не признавали этого", - пишет автор. По одной из теорий, в случае ядерной атаки против России МДЖБ прекратит свое вещание, и произойдет автоматическая контратака. Также существует предположение, что "жужжалка" используется для инструктажа сети российских шпионов по всему миру.

Самая популярная теория предполагает, что "жужжалка" объединяет в себе две вещи. Во-первых, постоянный звук может быть просто маркером, чтобы другие не использовали эту частоту. А во-вторых, Россия может пользоваться радиостанцией в кризисные моменты, направляя инструкции сети своих шпионов и вооруженным силам, говорится в статье.

По словам радиолюбителей, радиостанция недавно проходила испытания. "В 2013 году было передано специальное послание: "ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135", - которое считается тестовым призывом к полной боевой готовности", - сообщил радиостанции BBC радиолюбитель Марис Голдманис.