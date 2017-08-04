Российские хакеры не могут победить германскую демократию

Остается менее двух месяцев до того момента, когда немцы отправятся на избирательные участки в рамках всеобщих выборов, пишет в американском журнале Foreign Policy Йорг Форбиг, старший научный сотрудник по трансатлантическим вопросам в Германском фонде Маршалла в Берлине. "После очевидного вмешательства в американские и французские выборы вряд ли можно сомневаться, что Кремль также попытается повлиять на голосование в Германии, - отмечает эксперт. - И в самом деле, министр внутренних дел Германии недавно обнародовал публичное предупреждение касательно потенциальных российских кибератак и дезинформации перед выборами. Хотя остается неясным, что заготовил Кремль, скорее всего, он сделает попытку - и немецкая демократия выдержит натиск".

"Можно предсказать, что российское вмешательство до выборов будет следовать тому же многостороннему подходу, как и везде, - полагает автор. - Его центральным пунктом будет кампания по дискредитации канцлера и ее Христианско-демократического союза (ХДС). Ужасная дезинформация попытается раздуть страхи в связи с беженцами и терроризмом, виня в этих проблемах политику, решения по которой были приняты, когда Меркель была на посту. Будет внушаться нарратив, пытающийся связать дружелюбно настроенного по отношению к Америке немецкого лидера с новым президентом США, глубоко непопулярным в Германии".

Эти действия, по словам Форбрига, будут дополнены еще несколькими целенаправленными усилиями: "русские немцы получат свою самую сильную за все время дозу кремлевской пропаганды, нацеленной на то, чтобы отдалить этот традиционно консервативный электорат от ХДС Меркель, некогда предпочитаемой им партии. Крайне левым и крайне правым партиям, объединенным своими порывами против истеблишмента, антинатовскими и антиамериканскими импульсами, будет уготовлено благосклонное отношение российских государственных СМИ и фабрик троллей".

Общее влияние таких концентрированных российских усилий на результат немецких выборов, вероятно, будет минимальным, считает эксперт. Ряд факторов эффективно притупляет излюбленный метод вмешательства Москвы, констатирует он.

"Во-первых, и, возможно, это важнее всего, ушел элемент неожиданности", - говорится в статье. Год назад пресловутое "дело Лизы" предоставило немцам самый очевидный за все время сигнал того, что они не защищены от прямого российского вмешательства, пишет автор. "Немецкое общество теперь широко осведомлено, а институты отчасти более подготовлены, чем, возможно, год назад, к тому чтобы столкнуться с российским вмешательством", - полагает Форбриг.

"Во-вторых, эта растущая осведомленность совпадает с более общей эволюцией в настрое немцев по отношению к России, - говорится далее. - После ее атаки на Украину Россия фактически потеряла значительное доверие, которым она некогда располагала среди немцев. Примерно 75% немцев теперь, в сущности, воспринимают Россию с подозрением, что обеспечивает какую-то защиту против вмешательства Москвы".

"В-третьих, существует подавляющая поддержка политического статус-кво, или же полное отсутствие того, что немцы называют Wechselstimmung (в вольном переводе это означает "ощущение необходимости перемен")", - продолжает автор. По его словам, "канцлер Меркель и ее консерваторы вновь обрели безусловное лидерство в рейтингах, и большинство немцев хочет, чтобы она возглавила следующее правительство".

"В-четвертых, немецкая многопартийная система усложняет российское вмешательство, - отмечает эксперт. - Вероятно, в немецкий парламент, он же Бундестаг, пройдут шесть партий, из которых две или три в конце концов сформируют правящую коалицию. Это создает разнообразную динамику, которой Кремль не может манипулировать, в противоположность более предсказуемому биполярному поединку в США". Самое большее, прогнозирует автор, "российское вмешательство может сделать предвыборную риторику более ядовитой, внести дополнительную сложность в партийный пейзаж и усложнить строительство коалиции".

"И, в заключение, немецкие СМИ являют собой важный щит против российского влияния, - отмечает Форбриг. - Общественные вещательные компании страны с их уравновешенной, качественной подачей новостей располагают доверием подавляющего числа немцев". По словам эксперта, традиционные СМИ до сих пор преобладают над социальными сетями в качестве источников информации для голосующей публики. "Это сделает сложнее для российской дезинформации, ключевой для вмешательства Кремля, проникновение в немецкий дискурс".

"Есть веские причины полагать, что Кремль будет не в состоянии существенно повлиять на выборы в Германии, - пишет автор в завершение. - Это должно вселить веру в немецкую демократию, но не должно вести к самодовольству. В предстоящие недели нужна будет бдительность, чтобы распознать и подавить российское вмешательство".