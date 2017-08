4 августа 2017 г. Дэвид Шеппард и Генри Фой | Financial Times США и Россия обостряют борьбу за поставки газа в Европу "Когда президент США Трамп, произнося речь в Польше, пообещал увеличить экспорт американского природного газа в Европу, толпа устроила ему овацию", - пишет Financial Times. Подобная реакция должна была встревожить руководство "Газпрома", считают журналисты Дэвид Шеппард и Генри Фой. "Она знаменует эскалацию в битве за поставки газа на престижный европейский рынок", - пишут они. "На первый взгляд, в этом состязании у "Газпрома" сильная позиция: он имеет преимущества, играя "на своем поле", у него колоссальные запасы и низкие издержки на добычу", - говорится в статье. А прокачка по газопроводам гораздо дешевле, чем сжижение газа, его доставка по морю и повторная газификация. Но поступления американского газа в Европу приобретают более заметный политический оттенок, продолжают авторы. Новые санкции, наложенные США на Россию, могут напрямую коснуться экспортных трубопроводов. Джейсон Бордофф, директор Centre on Global Energy Policy (Колумбийский университет, США), полагает: "Газпрому" придется выбирать между двумя вариантами: либо "конкуренция по ценам и защита своей доли рынка", либо "сокращение поставок ради сохранения высоких цен". По предположениям эксперта, "Газпром" выберет первый вариант, но тогда ему придется признать, что "ценовая война" скажется на его выручке, даже если удастся увеличивать объемы продаж. "Инициатива президента США, обращенная к странам вроде Польши, созвучна настроению пронатовских политиков Центральной Европы, которые досадуют на то, что Москва благодаря сети газопроводов имеет влияние на газоснабжение их стран. Некоторые охотно бы увеличили зависимость от американского газа, даже если он обойдется им дороже", - говорится в статье. Санкции США обостряют борьбу, особенно если они коснутся строящегося газопровода "Северный поток-2". "Это напугало российских политиков, которые активно рекламируют свою способность снабжать Европу дешевым газом", - пишут авторы. "Попытки сорвать проект "Северный поток-2" - элемент несправедливой конкуренции со стороны потенциальных поставщиков СПГ, который дороже природного газа, прокачиваемого по газопроводам", - сказал в интервью газете министр энергетики РФ Александр Новак. "Эти экономические ограничения по политическим мотивам в итоге приведут к подорожанию энергоресурсов на рынке", - отметил он. Издание комментирует: "Высказывания Новака подчеркивают риск для некоторых европейских стран, поскольку аналитики говорят, что, как минимум, в краткосрочной перспективе Евросоюзу придется наращивать импорт газа". Газета считает, что у поставок СПГ есть положительная сторона: региональные рынки объединяются, растут поставки газа туда, где он наиболее востребован. В результате снижение цен на газ в США, произошедшее благодаря добыче сланцевого газа, в какой-то мере перекинулось на Европу и Азию. Если рынок газа в Европе станет более гибким, а конкуренция возрастет, цены могут снизиться. "Возможно, в итоге это может стать единственной американо-российской битвой, в которой победят европейские потребители", - заключает издание. Источник: Financial Times