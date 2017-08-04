С развалом в отношениях США и России единственный плюс президентства Трампа испарился

"На этот раз твит Дональда Трампа правдив: отношения США и России и в самом деле на "самом низком уровне", по крайней мере в том, что касается постсоветской эры, - говорится в редакционной статье британской газеты Independent. - Один из немногих плюсов, обещанный президентством Трампа, - потепление отношений с Владимиром Путиным и снятие угрозы взаимно гарантированного уничтожения планеты Земля - теперь испарился".

Издание считает "вполне возможным или даже вероятным, что у российских властей есть своя "грязь" на Дональда Трампа, которая может выгнать его из Белого дома быстрее, чем кто-либо пока думает. Таким образом, США могут вполне оказаться в странном положении, при котором Кремль как посадил своего предпочитаемого кандидата в Белый дом, так потом и убрал его с должности".

"Президент Трамп кажется подобием хвастливого Лемюэля Гулливера, которого опутали сетью лилипутские фигуры в Конгрессе, которому докучают карлики в центральных СМИ и который, весьма возможно, также не в состоянии выпутаться из сложностей из-за того, что у русских есть на него дискредитирующий материал", - говорится в статье.

"Несмотря на это, причина, по которой Трамп оказался в таком слабом и хаотичном положении, полностью зависит от его собственной незрелой личности и отсутствия здравого смысла, - полагает редакция. - Русские это давно ощутили; теперь, постепенно, масштаб того, что они сделали, возможно, также доходит до республиканцев и американского народа. По иронии судьбы, как у них, так и у русских может быть общая заинтересованность в окончании безумия президента Трампа, пока оно не причинило нового вреда. Может ли президент Пенс в самом деле быть еще хуже?"