4 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня В вопросе об антироссийских санкциях запахло газом Поступления американского СПГ в Европу приобретают заметный политический оттенок. Санкции против России могут напрямую коснуться экспортных трубопроводов с целью ограничить российских поставщиков. Международные компании подсчитывают возможные убытки и надеются на индивидуальные исключения со стороны Белого дома. Россия ведет жаркие дискуссии об ответных шагах, пока склоняясь к политическим мерам. "Международные энергетические инвестиции в Россию пострадают от новых американских санкций, наложенных на Москву, предупредили руководители, в то время как компании силились оценить влияние на проекты стоимостью в миллиарды долларов", - сообщают Генри Фой и Эндрю Уорд в британской газете Financial Times. Законопроект о санкциях, в частности, запрещает предоставление "товаров, услуг, технологии, информации или поддержки" как строительству, так и "модернизации или починке" трубопроводов для российского энергетического экспорта, говорится в статье. Это положение подвергает сомнению 4,75 млрд евро, обещанные европейскими компаниями Royal Dutch Shell, Engie Wintershall, OMV и Uniper в качестве помощи по финансированию строительства "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией, отмечают авторы. "Оно также может навредить другим проектам международных компаний", - пишет газета. "Энергетическим компаниям, возможно, придется полагаться на индивидуальные исключения со стороны Белого дома, чтобы продолжить некоторые проекты, в то время как одно из положений, говорящее, что наложение санкций требует консультации с "союзниками", пробудило надежду, что ущерб может быть ограничен", - добавляют журналисты. "США и Россия обостряют борьбу за поставки газа в Европу" - говорится в заголовке статьи в Financial Times. "На первый взгляд, в этом состязании у "Газпрома" сильная позиция: он имеет преимущества, играя "на своем поле", у него колоссальные запасы и низкие издержки на добычу", - говорится в статье. А прокачка по газопроводам гораздо дешевле, чем сжижение газа, его доставка по морю и повторная газификация. Но поступления американского газа в Европу приобретают более заметный политический оттенок, продолжают журналисты Дэвид Шеппард и Генри Фой. Новые санкции против России могут напрямую коснуться экспортных трубопроводов, особенно строящегося "Северного потока-2". "Это напугало российских политиков, которые активно рекламируют свою способность снабжать Европу дешевым газом", - пишут авторы. Газета считает, что у поставок СПГ есть положительная сторона: если рынок газа в Европе станет более гибким, а конкуренция возрастет, цены могут снизиться. "Возможно, в итоге это может стать единственной американо-российской битвой, в которой победят европейские потребители", - заключает издание. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заговорил о торговой войне с США, пишут обозреватели немецкой газеты Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл и Франк Герольд. "Правда, неясно, как Россия собирается вести торговую войну, о которой заявил Медведев. Товарооборот между двумя странами не впечатляет, к тому же Москва зависит от западных инвестиций и ноу-хау. Пока в качестве ответного шага Москва выбрала меру неэкономического характера, выслав из страны сотни американских дипломатов", - говорится в статье. Политическая элита России сегодня ведет жаркие дискуссии относительно возможных ответных шагов, передает издание. Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги, считает, что "Путин не тот человек, который хочет полностью отказаться от отношений с США". Реакция российского президента затрагивает администрацию США, а не интересы американской экономики в России. Путин впредь будет посылать разнообразные месседжи разным группам, убежден Тренин. Другие российские эксперты тоже считают ответные экономические санкции контрпродуктивными, сообщает издание. России необходимы инвестиции для обозначенной на ближайшие несколько лет стратегии модернизации. "Поэтому дискуссии ведутся в Москве преимущественно вокруг политических ответов на ужесточение санкций. (...) Это и выход из договоров по разоружению, и поставки оружия в Иран, и возможность помешать реализации американских интересов в конфликтах с Китаем, Северной Кореей и другими регионами", - отмечает в заключение автор материала. Как пишет Кристина Хебель на страницах немецкого журнала Der Spiegel, меры, на которые пошел Вашингтон, были вызваны исключительно внутриполитической ситуацией в США. "С одной стороны, американский Конгресс хотел наказать Москву за вмешательство в выборы, а с другой - американцы хотят продавать свой сланцевый газ в Европе, а для этого надо ограничить российских поставщиков". "Путин, будучи поборником российских интересов, просто не мог не принять мер, иначе бы он рисковал выглядеть слабым", - пишет британский эксперт по России Марк Галеотти. Тем не менее, Путин, по словам специалиста, "выбрал относительно мягкие меры: конфискацию американской дачи и склада и сокращение штата [американского диппредставительства] на 755 человек". Этот шаг "кажется радикальным, но на самом деле Путин не закрыл ни одного диппредставительства". "По всей видимости, Путин хочет избежать конфронтации по принципу "как ты мне, так и я тебе". Отчасти это связано с тем, что он не хочет столкнуться с возможными экономическими контрмерами", - резюмирует Хебель. Ведь Россия и США сотрудничают в области энергетики и космоса, и Путин не хочет "ставить это сотрудничество под угрозу". Более половины немцев выступает против ужесточения американских санкций в отношении России, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на опубликованный в среду опрос института общественного мнения YouGov. Согласно исследованию, 55% опрошенных считают, что американские санкции "не уместны ни в коем случае" или "скорее не уместны". При этом 26% респондентов придерживаются противоположного мнения. Как говорится в статье, 41% населения ФРГ оправдывает возможное введение контрмер против США в случае принятия новых антироссийских санкций. Против высказались 38% немцев. В то же время 44% респондентов поддержали намерение Москвы выслать из России сотни американских дипломатов. Еще 40% выступают против. Евросоюз, как добавляет Frankfurter Allgemeine, заявил о том, что пока не будет реагировать на подписание Трампом закона о новых санкциях. "По поводу российских санкций Трамп прав" - утверждает в заголовке своей статьи журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Данный закон ограничивает гибкость президента в тот самый момент, когда может быть нужнее всего вести деликатные переговоры с противниками, - говорится в статье. "Поймите меня правильно. Я не против пересмотра Конгрессом санкций и не оправдываю поведение Трампа, - пишет автор. - (...) Но даже если вы думаете, что дело идет к импичменту, Соединенным Штатам все равно придется вести внешнюю политику в опасном мире еще много месяцев, если не годы". "Досье на Трампа и Россию омерзительно. Но это не означает, что любая колкость, отпущенная Конгрессом в адрес России, разумна или что любая попытка Трампа сохранить исполнительную власть - признак возможного заговора. Когда вашингтонские депутаты начинают выдвигать аргументы, которые в других обстоятельствах опровергли бы, становится ясно, что что-то не так", - говорится в статье.