Военное перемирие в сирийской провинции Хомс

Режим прекращения огня между режимом и оппозицией вступил в силу в четверг в провинции Хомс, расположенной в центре Сирии. Это перемирие наступило вследствие соглашения, заключенного между Москвой, Дамаском и сирийской оппозицией и касается 3-й зоны "деэскалации", пишет журналистка Фанни Лоран на страницах Le Figaro.

Район, о котором идет речь в соглашении, находится на севере провинции Хомс, столицы революции против режима Башара Асада. Он включает в себя 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек, по данным Минобороны России. Решение об этом прекращении военных действий было принято в ходе переговоров в Каире в субботу 22 июля между Россией и умеренными сирийскими повстанцами, говорится в статье.

Речь идет о 3-й зоне "деэскалации" (постепенном уменьшении угрозы и напряженности, являющихся результатом процесса военной эскалации), установленной в Сирии, после развертывания зоны деэскалации на юго-западе Сирии и в Восточной Гуте, неподалеку от Дамаска. После более раннего соглашения, заключенного в мае между Россией, Ираном, другим союзником режима, и Турцией, поддерживающей повстанцев, всего к концу августа в Сирии должны быть учреждены четыре зоны. Четвертая зона будет создана в провинции Идлиб (северо-восток), отмечает автор.

По данным Минобороны России, на границах "зоны деэскалации" в Хомсе начиная с пятницы будет развернуто два контрольно-пропускных пункта и три наблюдательных поста. На российских военных будут возложены задачи по "разъединению противоборствующих сторон, мониторингу соблюдения перемирия, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывоза больных и раненых", пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Со своей стороны, оппозиция разблокирует участок автодороги Хомс - Хама, проходящий через "зону деэскалации", сообщил тот же источник. Подразделения российской военной полиции уже развернуты в двух первых зонах деэскалации, говорится в статье.

"Российская Федерация будет и дальше прилагать все усилия для скорейшего возвращения мира на сирийскую землю", - заверил официальный представитель министерства обороны. Конфликт уже привел к гибели более 330 тыс. человек, более 10 млн человек остались без жилья. По данным Москвы, новая встреча в Астане в Казахстане между оппозиционными повстанцами, турецкими и иранскими представителями запланирована на "последнюю неделю" августа, передает Лоран.