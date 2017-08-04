Москва готовится к высылке журналиста "Новой газеты" в Узбекистан

Коллеги журналиста "Новой газеты" Али Феруза (это творческий псевдоним) опасаются, что он может быть подвергнут пыткам со стороны узбекских властей, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Во вторник 1 августа московский суд вынес решение о немедленной высылке журналиста. По мнению суда, Худоберди Нурматов - таково его имя по паспорту - нарушил миграционные правила Российской Федерации, говорится в статье.

В момент вынесения решения о высылке в процессе рассмотрения находилась очередная просьба Феруза о предоставлении убежища в России, отмечает его адвокат, который подал апелляционную жалобу в Европейский суд по правам человека и надеется на ее срочное рассмотрение, отмечает автор.

Многие правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, обеспокоены этой объявленной высылкой, указывая, что пытки являются обычной практикой в Узбекистане и что Али Феруз находится под серьезной угрозой им подвергнуться, передает Виткин.

С января 2016 года журналист сотрудничает с "Новой газетой", одним из последних независимых российских изданий, известным, в частности, тем, что там работала специалист по чеченским войнам Анна Политковская, убитая в 2006 году. Там Феруз освещает вопросы, связанные с дискриминацией гомосексуалистов, с преступлениями на расовой почве и с условиями жизни трудовых мигрантов в России, продолжает автор.

Он также пишет о случаях похищения узбекских беженцев на российской территории - эта тема особенно неприятна для Ташкента. Он открытый гомосексуалист и с 2015 года сотрудничает также с Amnesty, сообщает Виткин.

Обеспокоенность НПО и коллег Али Феруза основана на его старых "долгах" перед узбекскими спецслужбами (СНБ), которые задержали его в сентябре 2008 года. По словам его защитников, Али Феруз был избит, его семье угрожали, спецслужбы принуждали его к сотрудничеству и к выдаче информации о некоторых его друзьях, говорится в статье.

В подобном контексте, пусть даже высылки граждан среднеазиатских стран в России нередки, коллеги Али Феруза считают, что он подвергался особым преследованиям, пишет автор.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился с ходатайством к российскому президенту Владимиру Путину, прося его о поддержке, однако эта инициатива рискует оказаться малозначимой, если на весах окажется важность российско-узбекских отношений, комментирует Виткин.