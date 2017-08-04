Россия использует LinkedIn как оружие на войне со своими врагами в США

Как-то в середине марта, когда отставной британский военный Алан Малхер зашел в паб "Герб королевы" в Северном Лондоне, к нему подсел незнакомец и завел разговор, повествует Newsweek. "Вскоре он заговорил о российском президенте Путине и начал положительно отзываться о сепаратистской гражданской войне, которую поддерживает Москва, на Украине", - пишет журналист Джефф Стейн.

"Фразы незнакомца, произносимые с сильным славянским акцентом, насторожили Малхера: недавно он пришел работать в вашингтонский аналитический центр, участвующий в борьбе с российским тайным внедрением в американские соцсети. Итак, когда незнакомец мимоходом упомянул о службе Малхера в армии, того кольнуло мрачное предчувствие", - говорится в статье. "Он никаким способом не мог это узнать, кроме как через LinkedIn", - говорит Малхер, подразумевая онлайн-сеть профессиональных контактов, где он и другие критики Москвы активно участвуют в дискуссионных группах. "Малхер, эксперт по информационной войне, рассудил, что Кремль прислал этого незнакомца в "Герб королевы" с сигналом: мы знаем про вас все. Полегче на поворотах", - пишет издание.

По мнению издания, "битва, которую Россия ведет на LinkedIn в целях нейтрализации противников, остается в основном незамеченной. Однако там Newsweek обнаружил, что промосковские силы постоянно давят на компанию, требуя приостановить аккаунты ряда своих противников или навсегда изгнать их с сайта, причем многие из этих противников имеют долгий блестящий послужной список в вооруженных силах или разведслужбах США". Автор добавляет: подозрения Малхера верны, кремлевская кампания вырвалась из киберпространства на улицы.

Большинство пользователей LinkedIn размещает там подробные резюме и рекомендации от коллег. Благодаря этому российская разведка может "собирать детальную информацию о самых мощных критиках и сеять сомнения в истинности их достижений", говорится в статье.

"Российские спецслужбы определенно эксплуатируют LinkedIn, чтобы собирать личную информацию об определенных объектах и, возможно, вербовать и шантажировать их, - говорит человек, который внимательно наблюдает за Кремлем из университета в стране, которая раньше была советским сателлитом. Он пожелал остаться анонимным, заботясь о своей безопасности. - Они действуют под сфабрикованными именами и послужными списками, тем временем на этой платформе широко практикуются российская пропаганда и кампании троллинга".

По словам некоторых американских пользователей LinkedIn, промосковская кампания недавно расширилась и в некоторых случаях перекинулась "в офлайн". "Бывший чиновник американского ведомства нацбезопасности, который оспаривал кремлевскую пропаганду на LinkedIn, говорит, что в марте (за несколько дней до того, как в лондонском пабе к Малхеру подсел незнакомец), на него напали во Франции, неподалеку от дома, где он живет, удалившись на покой", - пишет издание. "Я совершал покупки в местном супермаркете, когда меня кольнули чем-то - вероятно, зонтиком, в нижнюю часть правого бедра", - рассказал в интервью Newsweek Жиль Раймон Демуро. По его словам, час спустя врач извлек из раны кусочки "чего-то похожего на деревянную иглу". При лабораторных анализах было установлено, что она "была пропитана устойчивой к карбапенемам Pseudomonas aeruginosa" - потенциально смертоносной "супербактерией", говорит он, и ему пришлось несколько раз посетить врача для лечения. "Мне пока еще угрожает опасность", - добавил он. Демуро предоставил документ из больницы, подтверждающий, что рана была причинена "деревянными щепками" и что "инфекция может объясняться только вмешательством извне", сообщает издание.

"У него есть большие подозрения, что человек, который на него напал, был связан с Россией. Демуро, все еще работавший на частных клиентов консультантом по обороне и внешней политике, писал на LinkedIn разоблачительные материалы о предполагаемых организациях, под прикрытием которых работает российская разведка, и ее предполагаемых агентах во Франции и Бельгии "с именами, географическими точками и датами". И на него безжалостно напирали за то, что он давал отпор апологетам Кремля на темы захвата Крыма и подрывной деятельности на Украине", - пишет издание. "На одном этапе, - говорит он, - мне много (...) звонили по телефону, угрожая убийством".

Ветераны армии, разведки и исследователи в 2015 году сплотились на LinkedIn для борьбы с российской dezinformatsiya, пишет автор.

В группе International Relations Professional Discussions, которую основал и модерирует Демуро, размещались статьи и комментарии из крупных СМИ. "Группа примерно из 40 человек с Запада начала обмениваться замечаниями, - говорит Джоэль Хардинг, в 2003 году ушедший в отставку из Командования разведки и безопасности армии США, - и мы заметили, что несколько профайлов [с LinkedIn] постоянно не втягивали нас [в дебаты], а сплачивали войска". По словам автора, это были "защитники Путина и российского вторжения на Украину, критики НАТО, европейские популисты в стиле Трампа и тому подобные".

Одной из главных мишеней стал Чарльз Левен, отставной высокопоставленный сотрудник ЦРУ, который был модератором нескольких дискуссионных групп на LinkedIn. "В комментариях на прокремлевских пропагандистских сайтах типа Russia Insider (этот сайт был основан в 2014 году для борьбы с "предвзятым и ошибочным освещением России") его объявляли "подозреваемым в педофилии" и распространяли давно опровергнутую, состряпанную КГБ историю, в которой он обвинялся в хищении средств у одного из российских шпионов, работавшего на него в годы холодной войны". Издание сообщает, что Хардинг тоже подвергся атакам - "на LinkedIn ему приклеили ярлык "порнографа" после того, как на него подала в суд Malibu Media - скандально известная лос-анджелесская компания, которая завлекает пользователей, чтобы они кликали по ссылкам на фильмы категории X, а затем требует плату за их "незаконное" копирование. Хардинг заключил досудебную сделку, заплатив 250 долларов, но на промосковских сайтах эта клевета продолжала жить. Других критиков Кремля многократно называли "кровавым лжецом", "подонком" и "сумасшедшими".

По мнению издания, троллинг - один из ключевых элементов российской кампании, призванный клеветать на критиков, провоцировать ссоры и отвращать вдумчивых противников.

"Одним из самых упорных критиков Левена и его групп была Яна Дианова, крупный специалист по международному праву, имеющая связи с Роскомнадзором - российским интернет-регулятором, который цензурирует оппозиционные партии и зарубежные новостные статьи с критикой Москвы", - говорится в статье.

Издание утверждает: "Помимо своей работы в юриспруденции, Дианова использовала LinkedIn и другие медиа, чтобы внушать, что сфабрикованная КГБ история про Левена и хищение достойна внимания, а также утверждала, что Хардинг, "порноман", сидел в "максимальной исправительной тюрьме". Она часто применяла любимую тактику кремлевской риторики - "какнасчётизм": отвечала на разоблачения вмешательства Москвы в выборы 2016 года "контристориями" о поддержке США продемократических организаций в России".

"Она также осыпала своих критиков оскорблениями через LinkedIn и хорошо известные сайты кремлевской пропаганды вроде Российского совета по международным делам", - пишет издание.

"В 2015 году и на всем протяжении 2016 года Яна начала подавать жалобы" в администрацию LinkedIn, говорит Хардинг, "называя нас троллями, отправляя скриншоты в качестве доказательств, добиваясь того, чтобы нескольких из нас временно ограничили".

"Яна Дианова безжалостно атаковала меня и моих друзей на LI", - говорит Демуро.

"Дианова также "атаковала компанию, которую я создал в Париже", а позднее закрыл, говорит Демуро. "Она сообщила LI, что мой профайл подделка, а компания никогда не существовала". Как жалуются Демуро и другие, необоснованно ставя под вопрос их биографию и послужные списки, Дианова занималась "троллингом", что нарушает соглашение пользователя LinkedIn", - говорится в статье.

Издание сообщает: "В обильной электронной переписке с Newsweek Дианова вызвалась предоставить "компиляцию" "всего, что Чарльз Левен и те, кто с ним сотрудничал" написали о ней - но только "взамен" на то, что Newsweek раскроет перед ней свои источники со скриншотами их комментариев". По словам автора, Newsweek отклонил это предложение.

"В июле 2016 года LinkedIn приостановил аккаунты Демуро, Левена, его поверенного Джеймса Берджера и нескольких других лиц. Представитель отдела доверия и безопасности LinkedIn под именем "Скарлетт" обвинила их в "неоднократном размещении нежеланного/неуместного контента и использовании платформы для преследования других членов", - говорится в статье. "В электронном письме в Newsweek Дианова пишет, что приостановление аккаунтов Левена и Берджера произошло "не вследствие моих усилий", - сообщает издание.

Между тем, отмечает автор, когда Берджер недавно посетил другую юридическую фирму, его спросили, почему ему запретили пользоваться LinkedIn.

Демуро восстановил свой аккаунт только после того, как отправил в LinkedIn копию своего паспорта. Но Левену и Берджеру без объяснений навечно запретили пользоваться LinkedIn, и оба негодуют.

Некоторые критики Диановой "заподозрили, что она связана с российской разведкой", пишет издание. Левен "не верит, что она штатная сотрудница российской разведки", а считает, что она "скорее просто еще одна фигура из Москвы с хорошими связями, которую Кремль использует для распространения сигналов", говорится в статье.

"В электронном письме в Newsweek Дианова отрицала обвинения. "Нет, я не офицер российской разведки", - пишет она, и не российский агент какого-либо сорта", - пересказывает издание. "Их утверждения, что я каким-то образом действую в интересах российских правительственных властей/их агентов, - добавляет она, - совершенно ложны, безумны и выдуманы ради мести".

Когда в 2016 году словесные бои между американцами и россиянами обострились, Демуро, по его словам, продолжал наблюдать их последствия "в реале". "Он подозревает, что ему было уготовано возможное "похищение" по пути на деловую встречу в Ватикане, который предложил ему работу советника по международным отношениям. Незадолго до отъезда в Рим он получил электронное письмо с фотографиями мужчин, которые должны были встретить его в аэропорту после посадки. Немедленно опознав в них бывших британских десантников-"изгоев", которые, как он знал, работали на предполагаемого кремлевского агента, о котором он писал на LinkedIn, он заподозрил, что электронное письмо пришло со взломанного аккаунта. Он отменил поездку", - пишет издание. "Подобные действия подогрели его подозрения, что, как минимум, некоторые прокремлевские активисты в интернете работают с российскими разведслужбами", - говорится в статье.

"Демуро и другие критики Кремля сочли, что LinkedIn склонен верить обвинениям их противников, а не их обвинениям, хотя они утверждают, что многие из их недругов скрывались за предполагаемыми множественными ложными личностями (в том числе это были россияне, выдававшие себя за американцев, сторонников Трампа), то есть нарушали соглашение пользователя LI", - говорится в статье.

Берджер подозревает, что свою роль тут сыграли деньги: LinkedIn рассчитывал на экспансию за рубежом, в том числе в России. Правда, 17 ноября российские власти заблокировали LinkedIn за отказ перенести дата-серверы под их контроль. Представители компании говорят, что Россия никогда не была для нее "приоритетным" рынком.

По мнению издания, политика LinkedIn выглядит в лучшем случае непоследовательной.

Автор признает, что не всех критиков России изгоняют с LinkedIn. "Я никогда не попадала под запрет, хотя обходилась с Кремлем так же жестко, как все остальные", - говорит специалист по безопасности Кенди Зебка. "Я сообщила в LinkedIn о таком большом числе российских подложных профайлов и троллей, что мне на год предоставили аккаунт класса премиум", - добавляет она.

"Тем временем Дианову в конце концов изгнали с LinkedIn под теми же расплывчатыми обвинениями - за то, что она размещала "дискредитирующий" материал, как говорит она сама. Ее место заняли другие, в то время как подложные российские аккаунты, во многих случаях сгенерированные на компьютере боты с российских "фабрик пропаганды", по-прежнему кишат на LinkedIn и других платформах соцсетей, говорят наблюдатели", - пишет издание. Однако глава отдела доверия и безопасности Пол Рокуэлл уверяет, что теперь, когда в России LinkedIn заблокирован, вмешательство Кремля уже "не системная проблема".

Малхер возражает: "LinkedIn не может утверждать, что блокирует русских, потому что они [Кремль и его опосредованные силы] могут иметь серверы повсюду", а также пользоваться "одноразовыми электронными адресами".

Издание отмечает: "По мнению большинства аналитиков, изучающих усилия России, они никогда не прекращались, как демонстрирует случай с LinkedIn".