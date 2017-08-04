Как ЦРУ усомнилось в официальной истории убийства Джона Ф. Кеннеди

"После убийства президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1993 года казалось, что ЦРУ отчаянно хочет принять версию событий, предложенную ФБР, личной охраной президента и другими частями правительства, - сообщают Филип Шенон и Ларри Дж. Сабато в Politico. - Согласно официальной истории, помешанный отщепенец и самопровозглашенный марксист по имени Ли Харви Освальд убил президента в Далласе из своей винтовки, заказанной по почте за 21 доллар, и не было при этом никаких свидетельств заговора, зарубежного или отечественного. Разумеется, руководство ЦРУ сказало Комиссии Уоррена - независимой комиссии, расследовавшей убийство, - что не было никаких свидетельств заговора, которые могли бы сбить разведку со следа".

"Однако тысячи страниц издавна засекреченных документов, имеющих отношение к убийству и обнародованных Национальными архивами на прошлой неделе, показывают, что через несколько лет после убийства Кеннеди некоторые сотрудники ЦРУ начали внутренне сомневаться в правдивости официальной истории. Агентство никогда не обнародовало эту тревогу", - говорится в статье.

В частности, офицеров ЦРУ беспокоило то, что ФБР, личная охрана президента и Комиссия Уоррена не изучили взаимодействия Освальда с иностранными агентами, в том числе с дипломатами и шпионами из Кубы и СССР.

"Документы ЦРУ также содержат соблазнительные свидетельства цепочки событий конца 1963 года, объясняющих мотивы убийства Кеннеди, которые ранее не были установлены с уверенностью, - а именно, что он мог рассердиться, прочитав в своей городской газете в Новом Орлеане в сентябре подробную статью о том, что его герой Кастро намечен для убийства администрацией Кеннеди. Согласно этой теории, Освальд, прошедший обучение стрельбе из винтовки в корпусе морской пехоты, попытался отомстить за Кастро - убить Кеннеди до того, как американский президент убьет кубинского лидера", - говорится в статье.

"Если бы это подтвердилось, возник бы ужасный для ЦРУ вопрос: возможно ли, что убийство Кеннеди было прямым или косвенным последствием заговоров этой спецслужбы об убийстве Кастро? Было бы в конце концов признано, что ЦРУ (иногда в сговоре с мафией) неоднократно пыталось убить Кастро на всем протяжении президентства Кеннеди. В арсенале оружия, созданного ЦРУ для убийства Кастро, - костюм для подводного плавания, зараженный грибком, отравленная игла для подкожных инъекций, спрятанная в ручке, и даже взрывчатая сигара. Комиссия Уоррена, которой никогда не сообщали о заговорах ЦРУ, чаще всего уходила от вопросов о мотивах Освальда, помимо того, что указала в своем окончательном отчете, что он выразил "ненависть к американскому обществу", - сообщается далее.

"Ни один из файлов, опубликованных на прошлой неделе, не оспаривает сделанный Комиссией Уоррена вывод, что Освальд убил Кеннеди выстрелами из своего укрытия на шестом этаже Техасского школьного книгохранилища в районе Дили-Плаза, Даллас - вывод, подтвержденный криминологическим анализом в XXI веке, - а также что не было достоверных свидетельств о втором стрелке, - указывают авторы. - Однако новые документы снова вызывают вопрос, почему ЦРУ, так скептически настроенное по поводу многих других заключений комиссии к 1970-м годам, так и не призналось в этих сомнениях последующим правительственным следователям - или публике. По документам, опубликованным десятки лет назад, видно, что служащие ЦРУ и ФБР неоднократно вводили в заблуждение - и зачастую откровенно обманывали - председателя Верховного суда Уоррена и его комиссию, возможно, чтобы спрятать свидетельства того, что эти агентства запороли наблюдение за Освальдом до убийства президента. Кроме того, есть признаки того, что ЦРУ пыталось не дать комиссии натолкнуться на свидетельства, которые могли бы обнажить заговоры агентства об убийстве Кастро и других иностранных лидеров".

"Согласно документам, опубликованным на прошлой неделе, ЦРУ в 1970-х годах было встревожено, осознав, что никто толком не проработал обстоятельства самой загадочной главы в жизни Освальда - совершенной, очевидно, на свои деньги шестидневной поездки в город Мехико, начатой в конце сентября 1963 года, за два месяца до убийства. Причина этой поездки так и не была с уверенностью установлена, хотя он сказал своей жене Марине, что хочет получить визу, которая позволит ему перебежать на Кубу. До этого он пытался перебежать в Советский Союз", - говорится в статье.

Среди опубликованных документов - 75-страничный меморандум ЦРУ, в котором "предлагается подробная версия цепочки событий, которая привела Освальда к убийству Кеннеди, а именно, рассказывается, что Освальд, живший в родном городе Новый Орлеан большую часть 1963 года, мог вдохновиться на убийство президента, если - что кажется возможным - в понедельник 9 сентября прочитал статью в местной газете, в которой говорилось, что Соединенные Штаты нацелились убить Кастро", сообщают авторы.