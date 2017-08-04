Главное - не показывать слабости

В настоящее время "президенту России Владимиру Путину приписывают силу. Но она основывается не на его политике и не на экономической мощи России", пишет Кристина Хебель на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

Напротив, если посмотреть на ситуацию в стране, то окажется, что "несмотря на запугивания и аресты, молодые люди по всей России выходят с протестом на улицы, по стране бастуют дальнобойщики. Также митингуют многие работники, пытаясь получить свою заработную плату".

Сила Путина, как отмечает журналистка, "подпитывается внешнеполитической ситуацией, а именно слабостью других". Так, Соединенным Штатам приходится иметь дело с выходками президента Трампа, Европа раскололась из-за миграционного кризиса, и ситуацию еще сильнее усложняет "Брекзит". К тому же Европа все сильнее дистанцируется от США, в том числе из-за новых американских санкций против России. Особенно ими недовольны в Германии: так же, как и в Москве, там боятся за новый газопровод "Северный поток-2".

"Но каким бы сильным благодаря всему этому Путин ни казался, сразу же возникает вопрос: а каковы позиции Кремля на самом деле?" - размышляет Хебель.

Так, новые санкции, разумеется, неприятны для Путина, поскольку американская сторона, как выразился сам Путин, "предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений".

"В действительности меры, на которые пошли США, были вызваны исключительно внутриполитической ситуацией в США и перемешавшимися интересами, - продолжает автор. - С одной стороны, американский Конгресс хотел наказать Москву за вмешательство в выборы, а с другой - американцы хотят продавать свой сланцевый газ в Европе, а для этого надо ограничить российских поставщиков".

"Путин, будучи поборником российских интересов, просто не мог не принять мер, иначе бы он рисковал выглядеть слабым", - пишет британский историк и эксперт по России Марк Галеотти. Тем не менее, Путин, по словам специалиста, "выбрал относительно мягкие меры: конфискацию американской дачи и склада и сокращение штата [американского диппредставительства] на 755 человек". В принципе "этот шаг кажется радикальным, но на самом деле Путин не закрыл ни одного диппредставительства, а также не назвал точного числа дипломатов, которые должны покинуть Россию. По этой причине от этой меры пострадает в основном российский персонал".

"По всей видимости, Путин хочет избежать конфронтации по принципу "как ты мне, так и я тебе". Отчасти это связано с тем, что он не хочет столкнуться с возможными экономическими контрмерами", - резюмирует Хебель. Ведь Россия и США, как добавляет Der Spiegel, сотрудничают в области энергетики и космоса, и Путин не хочет "ставить это сотрудничество под угрозу, в том числе, потому, что "этот шаг нанесет некоторый вред России".