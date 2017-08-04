Российское многоголосье

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заговорил о торговой войне с США, при этом она весьма маловероятна, считают обозреватели Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл и Франк Герольд.

"Россия, Иран и Северная Корея грозят ответными мерами после того, как президент США поставил свою подпись под законом о новых санкциях против этих трех стран (...)", - передает издание.

"Трамп подписал закон не по доброй воле - он выступает против антироссийских санкций. У него не было другого выбора, поскольку республиканцы и демократы одобрили закон большинством голосов", - отмечают журналисты, добавляя, что теперь глава Белого дома обвиняет Конгресс в том, что отношения с Россией достигли своего дна.

"Правда, неясно, как Россия собирается вести торговую войну, о которой заявил Медведев. Товарооборот между двумя странами не впечатляет, к тому же Москва зависит от западных инвестиций и ноу-хау. Пока в качестве ответного шага Москва выбрала меру неэкономического характера, выслав из страны сотни американских дипломатов", - говорится в статье.

С Ираном та же картина, продолжают авторы материала: "Тегеран не может ответить США экономическими санкциями - дело в том, что он ждет смягчения уже существующих западных санкций в ответ на сдерживание своей ядерной программы и допуск международных экспертов".

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, санкции вредят двусторонним отношениям. Москва намерена продолжить сотрудничество с администрацией США. Однако, если Конгресс думает, что может изменить политику России, он ошибается, передает Tagesspiegel слова российского дипломата.

"Удивительно, что глава российского правительства отреагировал на новые санкции подобной жесткой вербальной атакой. Последние несколько месяцев он не высказывал своей позиции по значимым внешнеполитическим темам, передав их целиком и полностью в ведение президента Путина и главы МИДа Лаврова. Теперь, по всей видимости, ему снова выделили роль в игре Москвы на международной арене", - констатируют обозреватели.

Политическая элита России сегодня ведет жаркие дискуссии относительно возможных ответных шагов, передает Tagesspiegel.

Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги, считает, что "Путин не тот человек, который хочет полностью отказаться от отношений с США". Бросается в глаза тот факт, что реакция российского президента затрагивает администрацию США, а не интересы американской экономики в России. Путин впредь будет посылать разнообразные месседжи разным группам, убежден Тренин.

Другие российские эксперты тоже считают ответные экономические санкции контрпродуктивными, сообщает издание. России необходимы инвестиции для обозначенной на ближайшие несколько лет стратегии модернизации. "Поэтому дискуссии ведутся в Москве преимущественно вокруг политических ответов на ужесточение санкций. (...) Это и выход из договоров по разоружению, и поставки оружия в Иран, и возможность помешать реализации американских интересов в конфликтах с Китаем, Северной Кореей и другими регионами", - отмечает в заключение автор материала.