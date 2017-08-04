Самолеты "борта номер один" могут поступить от российской авиакомпании, потерпевшей банкротство

ВВС США ведут переговоры с компанией Boeing о покупке двух самолетов Boeing 747, которые предназначались для российской авиакомпании "Трансаэро", но остались в США и были законсервированы после ее банкротства в 2015 году, пишет The Telegraph.

По сообщению агентства AFP, самолеты будут использоваться в качестве "борта номер один" американского президента.

Об этом стало известно "после нескольких месяцев стенаний Дональда Трампа по поводу стоимости замены "борта номер один", являющегося, вопреки распространенному убеждению, названием двух самолетов, один из которых используется как запасной", отмечает Гэвин Хайнс.

Сделка поможет ВВС США сэкономить миллионы долларов. Компания Boeing сообщила агентству AFP, что сделка состоится по "лучшей цене для налогоплательщика".

Обычно Boeing продает самолеты 747-8 примерно по 390 млн долларов, но неясно, какая скидка может быть предоставлена за законсервированные самолеты, говорится в статье. Telegraph Travel отмечает, что перепродажа самолетов является распространенным явлением в авиакомпаниях.