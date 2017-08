4 августа 2017 г. Марк Беннеттс | The Washington Times Путинские гранты "иностранным агентам" свидетельствуют об отходе от жесткой внутренней политики "Ночные волки", считавшиеся любимым байкерским клубом Владимира Путина, не получили на этот раз президентских грантов, в то время как финансирование для т.н. "иностранных агентов" было одобрено, пишет The Washington Times. "Неожиданный исход всероссийского конкурса на получение правительственных рублей на этой неделе вызвал несколько интерпретаций, и некоторые политологи предположили, что это может свидетельствовать об изменениях в жесткой внутренней политике, которая господствовала в Кремле после захвата Россией Крыма в 2014 году", - отмечает Марк Беннеттс. Гранты также не достались другим прокремлевским организациям, таким как молодежное крыло путинской "Единой России", и ряду "патриотических" групп. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, сказал российским СМИ, что неполучение финансирования такими организациями свидетельствует о признании Кремлем потребности в новых идеях взамен исчерпавшей себя антизападной позиции, которая использовалась для консолидации поддержки Путина в последние годы. Среди 970 организаций, получивших долю в президентском финансировании на общую сумму 37,2 млн долларов, оказались такие "иностранные агенты", как "Левада-Центр", Центр развития НКО, "Самарская губерния". Некоторые полагают, что Путин, некогда ездивший с "Ночными волками" в черной кожаной куртке за рулем мотоцикла Harley-Davidson, решил сменить свой имидж. "Гранты свидетельствуют об изменении политики президентской администрации, - сказал в интервью The Washington Times Лев Гудков, директор "Левада-центра". - "Ночные волки" слишком скандальны, Кремль хочет дистанцироваться от них". Гудков также назвал предоставление грантов "Левада-центру" и другим "иностранным агентам" жестом властей. "Но я не стал бы преувеличивать его политическую важность", - добавил он. Источник: The Washington Times