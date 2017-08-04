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4 августа 2017 г.
4 августа 2017 г.

Корреспондент | Die Welt

В Нижней Саксонии запретили паранджу

В немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, по всей видимости, уже в августе введут запрет на ношение паранджи в школах, сообщает немецкая газета Die Welt. Местный парламент примет решение по поводу внесения изменений в закон о школах уже в этом месяце.

Поводом для изменения законодательства послужил случай ученицы из города Бельм, которая по религиозным причинам носила паранджу и отказывалась снимать ее. Этот случай вызвал ожесточенные споры у местных политиков.

В законопроекте, как отмечает издание, говорится, что "учащиеся своим поведением или одеждой не должны осложнять коммуникацию в ходе учебного процесса". Паранджа, полностью скрывающая лицо, "является фактором, усложняющим коммуникацию".

Школьница из Бельма носила паранджу с седьмого класса, и администрация школы мирилась с таким поведением, чтобы у девочки была возможность закончить школу. Сейчас, по данным местного министерства образования, девушка уже закончила школу.

Между тем Федерация объединений турецких родителей в Нижней Саксонии, как добавляет газета, поддержала планы властей по запрету паранджи, поскольку она, как заявил председатель организации Шейхан Эзтюрк, "мешает или же вовсе не дает успешно участвовать в процессе обучения".

Источник: Die Welt


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