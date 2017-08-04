Бизнес в России может стать проблемой для Siemens

Немецкий концерн Siemens "может пострадать из-за своего бизнеса в России под новыми санкциями США против России", пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Герхард Хегманн, напоминая, что в среду американский президент Дональд Трамп вопреки собственной воле подписал закон о новых санкциях, разработанный Конгрессом США.

Новые американские санкции направлены против важнейших отраслей российской экономики, в том числе самого главного для Москвы энергетического сектора. Санкционная политика США вызвала острую критику в Евросоюзе и, в частности, в Германии, где боятся негативных последствий для своих компаний.

В настоящее время оборот Siemens в России составляет 1,2 млрд евро. При годовом обороте в 80 млрд евро Россия не является важнейшим рынком сбыта для концерна. Тем не менее, в России есть ключевые клиенты, в том числе энергетический концерн "Газпром".

Между тем Siemens, сам того не желая, сделал так, чтобы Запад начал обсуждать новые санкции против России, отмечает издание. Это произошло из-за того, что немецкая компания продала русским турбины, которые затем вопреки договору оказались в Крыму. Это вызвало огромный резонанс, и политики уже несколько месяцев обсуждают возможные ответные меры.

В частности, в правительстве Германии и самом Siemens считают, что применение турбин в Крыму является доказательством того, что Москва не соблюдает договоренности. В результате в Siemens уже заявили о возможных последствиях. По словам исполнительного директора компании Джо Кэзера, из-за потенциальных мер оборот компании может "сократиться на 100-200 млн в год".

Тем не менее, глава Siemens предостерег от чересчур жестких мер в отношении России. "Было бы нелогично подозревать в этом всю страну, где есть так много надежных и верных клиентов. К этому вопросу нужно подходить с осторожностью", - заявил Кэзер.