4 августа 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post По поводу российских санкций Трамп прав "Санкции уже были слишком часто используемым инструментом внешней политики, когда Трамп с недовольством подписал закон о назначении новых наказаний для России, Ирана и Северной Кореи", - утверждает Дэвид Игнатиус в The Washington Post. Журналист напоминает, что Палата представителей приняла этот законопроект 419 голосами против 3, Сенат - 98 голосами против 2, причем Конгресс также дал себе полномочия согласовывать любую попытку президента отменить конкретно российские санкции. "Трамп добавил заявление о подписании данного законопроекта, в котором назвал последний "серьезно бракованным" в связи с тем, что он "неуместно посягает на исполнительную власть". Как ни еретически это звучит, он, возможно, прав. Данный закон ограничивает гибкость президента в тот самый момент, когда может быть нужнее всего вести деликатные переговоры с противниками, - говорится в статье. - Если бы это был любой другой президент, кроме Трампа, и любой другой противник, кроме России, я подозреваю, что аргументы Трампа получили бы больше поддержки". "Поймите меня правильно. Я не против пересмотра Конгрессом санкций и не оправдываю поведение Трампа. То, что он не реагирует на исчерпывающе задокументированное вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США, возмутительно. Увольнение специального прокурора Роберта С. Мюллера было бы еще худшим поступком - посягательством на конституционное верховенство права, - пишет Игнатиус. - Но даже если вы думаете, что дело идет к импичменту, Соединенным Штатам все равно придется вести внешнюю политику в опасном мире еще много месяцев, если не годы". "Досье на Трампа и Россию омерзительно. Но это не означает, что любая колкость, отпущенная Конгрессом в адрес России, разумна или что любая попытка Трампа сохранить исполнительную власть - признак возможного заговора. Когда вашингтонские депутаты начинают выдвигать аргументы, которые в других обстоятельствах опровергли бы, становится ясно, что что-то не так", - говорится в статье. Источник: The Washington Post