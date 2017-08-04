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4 августа 2017 г.
4 августа 2017 г.

Дел Квентин Уилбер и Байрон Тау | The Wall Street Journal

Спецпрокурор Роберт Мюллер отобрал большое жюри в Вашингтоне в рамках российского расследования

"Специальный прокурор Роберт Мюллер отобрал большое жюри в Вашингтоне, чтобы расследовать российское вмешательство в выборы 2016 года - это знак того, что это расследование становится более интенсивным и вступает в новую фазу", - пишут в американской газете The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники Дел Квентин Уилбер и Байрон Тау. "Большое жюри, начавшее работу в последние недели, является сигналом того, что расследование Мюллера, вероятно, продлится месяцы", - говорится в статье.

"До того, как Мюллер был избран в мае на роль специального прокурора, федеральные обвинители использовали, по крайней мере, еще одно большое жюри, расположенное в Александрии (штат Виргиния), для помощи в своем уголовном расследовании касательно Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности, - сообщают журналисты. - Это расследование, которое взяла под контроль команда Мюллера, сосредотачивается на работе Флинна в частном секторе по поручению иностранных интересов".

"Мюллер попросил в последние недели, чтобы главная судья американского окружного суда по округу Колумбия, Берил Хоуэлл, отобрала большое жюри для его нужд", - говорится далее. Она удовлетворила запрос, информируют авторы со ссылкой на людей, знакомых с расследованием.

Издание поясняет, что большое жюри - это инструмент расследования, который позволяет прокурорам запрашивать документы, приводить свидетелей к присяге и предъявлять обвинения, если есть свидетельства преступления. Правовые эксперты заявили газете, что решение Мюллера указывает на то, что, по его мнению, ему потребуется запрашивать документацию и заслушивать свидетельские показания.

"Это еще один знак того, что специальный прокурор планирует и добивается ряда долгосрочных, крупномасштабных судебных преследований, - заявил авторам Стивен Владек, профессор права в Техасском университете. - Если уже было большое жюри в Александрии, проверяющее Флинна, не было бы нужды изобретать велосипед для того же парня. Это указывает на то, что расследование больше и шире, чем Флинн, возможно, оно в значительной степени таково".

При участии Сиобана Хьюза и Ребекки Боллхауз

Источник: The Wall Street Journal


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