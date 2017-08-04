Кошмарный сон "Газпрома"

С помощью "Северного потока-2" президент Путин хочет получить прямой доступ к европейским рынкам. Теперь на пути российского президента и "Газпрома" встают США, пишет в своей публикации на сайте Die Zeit Максим Киреев.

"Вот уже три года российские, европейские и немецкие партнеры всеми силами пытаются довести до ума проект по строительству газопровода "Северный поток-2". После того как президент США Дональд Трамп подписал в среду закон о новых антироссийских санкциях, до этого принятый Конгрессом, проект стоимостью 9 млрд евро оказался под угрозой", - передает автор публикации.

"Газпром" планирует вдвое увеличить объемы экспортируемого газа в Германию: с 55 млрд до 110 млрд кубометров ежегодно. "Президент Путин хочет получить прямой доступ к европейским рынкам, не будучи зависимым от Польши или Украины - с этой целью в проект уже было инвестировано несколько миллиардов евро. Теперь американцы могут отпугнуть не только западных инвесторов, но и западные строительные компании и поставщиков, без которых реализовать проект будет невозможно", - поясняет Киреев.

Как замечает автор, хотя западные партнеры и протестуют в связи с ужесточением санкций, однако прослеживается и более сдержанная позиция: так, Федеральное сетевое агентство Германии пока не включает газопровод в план по развитию трубопроводных сетей.

Тем не менее, говорится в статье, работы по реализации проекта "Северный поток-2" уже идут полным ходом. "Россия имеет все причины, чтобы поторопиться со строительством. В 2019 году истекает срок действия транзитного договора с Украиной. И тогда России придется вести новые переговоры по условиям транзита газа, предназначенного для Европы, через территорию своего западного соседа. А с того момента, как Россия аннексировала Крым и ведет войну на Донбассе, отношения между двумя странами лежат в руинах", - пишет Киреев.

Одновременно с этим Россия остается зависима от Украины. "В прошлом году подконтрольный государству "Газпром" экспортировал около 45% своего газа через Украину - в общей сложности 82,2 млрд кубометров. Этот объем Путин и "Газпром" хотят сократить до 15 млрд кубометров. Если "Северный поток-2" удастся достроить к 2019 году, у Москвы будут несравнимо более выгодные позиции на переговорах с соседом. Чтобы это случилось, строительные работы должны стартовать весной будущего года", - говорится в статье.

"Еще до принятия американцами санкций проект подвергался критике - прежде всего со стороны восточноевропейских стран. Они не просто опасаются потери транзитных пошлин. В будущем Россия сможет перекрыть газовый вентиль для Польши, Украины и других стран, не нанося вреда поставкам на Запад. Таким образом, польская антимонопольная служба выступает против того, чтобы каждая из компании Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Shell имели около 10% акций компании New European Pipeline (компания, занимающаяся реализацией проекта. - Прим. ред.). Однако партнеры по проекту поняли, как можно обойти возможный иск: они поддерживают "Газпром" кредитами на строительство, не входя непосредственно в проект", - передает издание.

"Еще одна проблема "Газпрому" досталась от уже существующего "Северного потока". Для обоих проектов необходимы уже существующие ветки Opal и Eugal, которые идут от Грайфсвальда до чешской границы", - сообщает издание. На какое-то время Брюссель заблокировал использование "Газпромом" мощностей Opal на 100%, ссылаясь на то, что доступ к газопроводу должны иметь и другие поставщики. Возникли сомнения и в целесообразности Eugal. После многолетних переговоров "Газпрому" и Федеральному сетевому агентству удалось договориться об условиях, на которые согласился и Брюссель.

"Теперь критики газопровода благодаря расширению антироссийских санкций получили новый повод надеяться. При этом прекращение финансирования со стороны западных партнеров было бы самой малой бедой. Его можно было бы компенсировать за счет госбанков или азиатских партнеров. Гораздо болезненнее по "Газпрому" могут ударить санкции, распространяющиеся по компаниям-субподрядчикам, занятым в строительстве. У "Газпрома" есть одно-единственное судно, занимающееся прокладкой труб, - его можно задействовать в районе шельфа. Однако для остальных работ концерну, скорее всего, потребуется иностранная помощь. Но ни одна компания, обладающая необходимыми ноу-хау, по всей вероятности, не рискнет нарушать условия санкций", - резюмирует Киреев.