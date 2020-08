4 августа 2020 г. Люк Хардинг | The Guardian Лиам Фокс - последний в длинной очереди жертв, одураченных российским ГРУ "Лиам Фокс, бывший министр торговли Великобритании, стал лишь еще одним в длинной череде жертв, очевидно, одураченных ГРУ, российским агентством военной разведки. За последние два десятилетия шпионы ГРУ украли секретную информацию у многочисленных целей по всему миру. По данным Reuters, прошлым летом они взломали почтовый аккаунт Фокса (...)", - передает The Guardian. "Излюбленный метод взлома ГРУ грубый, но эффективный. Он предполагает рассылку целям операции фишинговых писем. Письма выглядят так, как будто они поступили от надежного источника. Обычно в них получателя просят нажать на ссылку или сменить пароль. Те, кто попадает на уловку, по сути, передают свои почтовые ящики теневым российским агентам. Есть подозрение, что Фокс сделал именно это, используя либо свою личную, либо официальную электронную почту", - пишет автор публикации Люк Хардинг. "Наиболее вероятной структурой, стоящей за кибер-рейдом, является военное подразделение ГРУ 26165. Она базируется на Комсомольском проспекте, 20, в неоклассическом здании желтого цвета в центре Москвы. Весной 2016 года подразделение проникло на серверы Демократической партии Хиллари Клинтон, выкрав сотни тысяч документов (...). В течение нескольких месяцев шпионы ГРУ действовали внутри компьютерных сетей демократов (...)", - говорится в статье. "В случае Фокса ГРУ, как представляется, имело доступ к его почтовому ящику в течение примерно четырех месяцев, возможно, включая период, когда он был министром британского правительства, и в преддверии всеобщих выборов. Непонятно, против кого еще могла действовать Москва. Учитывая оппортунистический подход ГРУ, можно сказать наверняка, что определенные аналогичные электронные письма будут отправлены другим министрам кабинета, а также их сотрудникам и в личные канцелярии", - предполагает издание. Издание напоминает, что охват хакеров ГРУ глобален, и ранее они (...) "взломали, в частности, немецкий Бундестаг и французскую телевизионную станцию TV5. (...) Но московские хакеры также пострадали от приводящих в замешательство неудач. В апреле 2018 года четыре сотрудника ГРУ вылетели в Гаагу в Нидерландах, чтобы действовать против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Их очевидной миссией было выкрасть информацию, которая могла бы помочь Москве после отравления Сергея и Юлии Скрипалей двумя убийцами ГРУ. Голландская служба разведки выследила группу. Они арестовали их, когда они припарковали арендованный автомобиль Citroën возле офиса ОЗХО. Оказалось, что машина была превращена в мобильное хакерское подразделение. Голландцы нашли трансформатор, ноутбук, подключенный к антенне, и смартфон 4G. Плюс наличные - 20 тыс. долларов и 20 тыс. евро. Их оборудование было изъято, и они были депортированы". "Специальный прокурор США Роберт Мюллер впоследствии обвинил 12 шпионов ГРУ в киберпреступлениях. Хакеры накопили внушительное количество воздушных миль. Они посетили Рио во время Олимпийских игр 2016 года в рамках крупной операции по дискредитации Всемирного антидопингового агентства и других международных спортивных организаций. Они даже летали в Малайзию, взломав местную полицию после крушения в 2014 году самолета малазийской авиакомпании Malaysian Airlines MH17 над восточной Украиной". "Последний взлом предполагает, что Москва продолжает рассматривать Великобританию в качестве одной из главных кибер-целей, - отмечается в статье. - В течение нескольких недель после отравления Скрипаля в Солсбери ГРУ пыталось взломать Министерство иностранных дел и по делам Содружества, которое тогда возглавлял Борис Джонсон в качестве министра иностранных дел. Взлом не удался. Управление предприняло аналогичный рейд на Военно-техническое управление Министерства обороны, который также оказалась безуспешным". "Ясно, что московские хакеры продолжат пытать счастья с британскими политиками. И неизбежно, что некоторые из них будут кликать на подозрительные электронные письма", - заключает автор публикации. Источник: The Guardian