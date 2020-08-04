Что происходит в Бельгии с Covid-19?

"(...) Станет ли Бельгия первой страной, стоящей перед лицом "второй волны" коронавирусной инфекции? До настоящего времени такого явления в европейских странах не наблюдалось, но, судя по всему, санитарная ситуация у соседей Франции ухудшается", - пишет французская газета Le Figaro.

"Во вторник, 4 августа, в связи с обновлением своих данных, Научный институт общественного здравоохранения Sciensano указал, что за период с 25 по 31 июля среднее число заражений коронавирусом выросло до показателя 517,1 в день. Это на 60% больше, чем на прошлой неделе. (...) Однако ежедневная газета Le Soir постаралась смягчить эти данные, добавив, что за последнюю неделю количество проведенных тестов увеличилось на 52%, что соответственно снижает реальный рост инфекций", - говорится в статье.

"(...) Бельгийские власти обеспокоены увеличением числа очагов заражения в стране, в основном, в бедных районах. "Вирус интенсивно циркулирует на нашей территории. Цифры продолжают расти", - подчеркнул в понедельник Фредерик Жакобс, официальный представитель кризисного центра, которого цитирует издание La Libre Belgique. "С начала июля число людей, поступивших в реанимацию, удвоилось. Такое увеличение наблюдается по всей стране, а не только в Антверпене. Мы наблюдаем рост в нескольких местах, почти во всех провинциях, в основном, в густонаселенных районах с низким экономическим статусом", - добавил чиновник.

"(...) Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес 23 июля объявила об усилении мер, в частности, об обязательном ношении маски в "любом месте с интенсивной посещаемостью", таких как рынки, барахолки, торговые улицы и все общественные здания. Ношение маски стало обязательным с 11 июля в магазинах, кинотеатрах, местах отправления культов, музеях и библиотеках", - сообщает LeFigaro.

"(...) Чтобы избежать ввоза вируса и создания новых очагов инфекции, Бельгия также пересмотрела свою политику заграничных поездок. В субботу правительство запретило своим гражданам совершать "несущественные поездки" в испанские регионы Наварра, Арагон, Барселона и Лерида в Каталонии, в район Женевского озера в Швейцарии (кантоны Во, Вале, Женева) и во французский департамент Майен в связи с их неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Министерство иностранных дел Бельгии также включило в этот "красный" список Северо-восточный и Юго-западный регионы Болгарии, некоторые районы Румынии (центр, юго-восток, юг Мунтении и юго-запад Олтении), а также город Лестер в Великобритании", - говорится в публикации.

"(...) Движется ли Бельгия к новому всеобщему карантину в случае неконтролируемого развития заражений? Основное препятствие, как и во всех других странах, конечно же, носит экономический характер, - указывает издание. "Это не представляется возможным. Бельгия этого не переживет. Вопрос в том, чтобы понять, на какое количество смертей мы готовы согласиться", - встревоженно заявил несколько дней назад один бельгийский министр.