Правильно питаться - дольше жить?

"Около половины наших генов каким-либо образом связаны с питанием и обменом веществ. Но как определить, что должен есть человек, чтобы предупредить болезни или даже вылечить их?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня многие компании открыли для себя этот вид питания, основанный на генетике, и предлагают своим клиентам индивидуально подобранное питание или добавки. Этот рынок оценивается по всему миру в несколько миллиардов долларов. Однако данной темой занимаются не только "хипстерские" компании, но и многие не заинтересованные в коммерции ученые", - пишет издание.

"Идея приобретала все большую популярность по мере открытиягенов, влияющих на усвоение продуктов питания и тем самым на здоровье. Теоретически если каждый человек вследствие своей генетики иначе усваивает пищу и имеет персональные риски развития связанных с питанием заболеваний, у него есть и индивидуальные потребности в питании. И чем больше появляется информации о таких взаимосвязях, тем более явной становится возможность вмешаться в эти процессы. Ведь, как правило, не только гены приводят к болезни: только в результате того, что едят люди и как они живут, на основе генетической отягощенности возникает болезнь", - поясняет издание.

"(...) Например, у разных людей по-разному поднимается уровень сахара в крови. Принято считать, что белый хлеб поднимает уровень сахара. Но, как выяснил нутрициолог Эран Сегаль из Института Вейцмана в Израиле в рамках исследования с участием 800 испытуемых, это происходит далеко не в каждом случае.(...) И, наоборот, у некоторых испытуемых уровень сахара в крови возрастал при употреблении томатов, которые известны тем, что снижают уровень сахара. Таким образом, индивидуальные советы по питанию вполне целесообразны", - говорится в статье.

Однако пока на основе результатов, полученных наукой, невозможно составить меню для завтрака. "Эта идея занимает науку уже два десятилетия, - говорит Ханнелоре Даниэль, многие годы занимавшаяся вопросом персонализированного питания. - Но добиться прорыва пока не удалось".

"Проблема заключается в том, что количество вовлеченных генетических признаков растет. После того, как почти 20 лет назад был расшифрован человеческий геном, список генов, которые вследствие плохих пищевых привычек могут вызывать смертельные заболевания, неуклонно увеличивается. "Сегодня насчитывается до тысячи различных генетических вариантов, ответственных лишь за заболевания сердечно-сосудистой системы", - говорит Даниэль. (...) По ее словам, примерно половина из 23 тыс. генов в человеческом генетическом материале связаны с питанием и метаболизмом".

"Особенно интересным является, например, ген FADS2, участвующий в метаболизме ценных Омега-3 жирных кислот, предупреждающих сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее эффективны длинноцепочечные Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся преимущественно в морской рыбе. С помощью кодируемого FADS2 фермента организм может сам вырабатывать длинноцепочечные Омега-3 жирные кислоты из более коротких Омега-3 кислот, содержащихся в льняном масле или сое. Однако некоторые люди обладают неблагоприятным вариантом FADS2, из-за чего этот процесс происходит не так эффективно. Поэтому если они станут вегетарианцами, им будет не так легко вести здоровый образ жизни", - говорится в статье.

"Интерес представляет и белок ApoE4, который не только играет роль в развитии болезни Альцгеймера, но и приводит к высокому уровню холестерина в крови и тем самым повышает риск развития атеросклероза. Тот, кто знает о наличии в своем генетическом материале гена, кодирующего ApoE4, мог бы обращать особое внимание на питание с низким уровнем холестерина и использовать растительное масло вместо сливочного".

Тем не менее на основе таких выводов пока невозможно разработать лечение, что также связано с тем, что зачастую влияние отдельных вариантов генов мало. Поэтому, советуют ученые, узнав о наличии у себя какой-либо генетической мутации и повышенном риске определенного заболевания, необходимо выяснить, насколько действительно велик этот риск.

"В связи с этим многие ученые скептически относятся к деятельности пищевой промышленности. Например, стартапа Mymuesli, который в начале года представил на рынке свои ДНК-мюсли. Покупатели могут отправить ватную палочку, которой до этого они провели по внутренней стороне щеки. После генетического анализа производятся мюсли, которые должны обеспечить потребителя не только хорошим самочувствием и энергией, но и "эффективным балансом веса".

"Действительно ли основанное на генетике питание, даже с привлечением имеющихся исследований, может быть полезным, пока до конца не ясно. Хотя число генетических вариантов, которые в некоторой степени влияют на обмен веществ, растет, они обнаруживались преимущественно в результате ретроспективного анализа: генетический материал людей, у которых развилось какое-либо заболевание, сравнивался с генетическим материалом других. Однако это вовсе не значит, что скорректированное питание предотвратило бы появление болезни", - отмечает издание.

"Одно из основополагающих исследований здесь провел израильский ученый Сегаль, которые сделал неожиданные выводы об изменении уровня сахара в крови после употребления белого хлеба и томатов. Его команда на протяжении длительного времени тщательно фиксировала питание 800 испытуемых, у которых автоматически измерялся уровень сахара в крови. На основе этого ученые составили индивидуальные диеты для участников исследования. Тем, кто придерживались их, действительно удалось держать под контролем уровень сахара в крови. Но можно ли таким образом предотвращать болезни в долгосрочной перспективе? Это еще предстоит выяснить", - пишет Süddeutsche Zeitung.