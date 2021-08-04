Кристина Тимановская: "Мой тренер сказал мне: "У тебя есть 40 минут!".

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко хотел насильно увезти бегунью Кристину Тимановскую из Олимпийской деревни в Токио на родину, чтобы наказать ее за критику в адрес тренеров. Но девушка оказала сопротивление - и осталась на свободе", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Сейчас Тимановская находится в польском посольстве в Токио и хочет уехать в Варшаву в среду. В интервью Bild мужественная спортсменка рассказала, как ей удалось противостоять режиму".

"Наш главный тренер пришел ко мне в номер и сказал, что в понедельник я не буду выступать в спринте на 200 метров", - рассказала бегунья о вечере 1 августа, когда на кону стояло ее будущее".

"Причина: она осмелилась публично раскритиковать свою федерацию, которая хотела, чтобы она бежала в эстафете 4х400 метров вместо 200 метров".

"Тренер сказал мне, что у меня есть 40 минут, чтобы собрать вещи и поехать в аэропорт", - сказала Тимановская".

"Ей сразу стало ясно, что речь идет о свободе или плене, ведь тренер уже угрожал ей накануне вечером", - пишет Bild.

"Я не хотела ехать в Белоруссию, потому что он уже вечером сказал мне, что у меня могут быть неприятности, когда я вернусь. Если я не буду следовать распоряжениям и не побегу эстафету, то меня ждут серьезные проблемы: отчисление из сборной и, возможно, что-то хуже", - рассказала спортсменка".

"Я позвонила своим родственникам домой, мужу и бабушке. Я спросила их, что мне делать, и старалась как можно дольше тянуть время", - поделилась Тимановская".

"По дороге в аэропорт я приняла решение: я обращусь к полиции, как только приеду в аэропорт", - сказала она".

"Я не поддерживаю никакой связи со спортсменами в Олимпийской деревне, - сказала Тимановская в интервью Bild. - Я думаю, им запрещают связываться со мной". По словам спортсменки, она получила поддержку из Минска, но только по частным каналам. "Они сказали, что боятся высказываться публично, потому что опасаются последствий", - указала Тимановская".

"Молодая спортсменка никогда не думала, что окажется в центре политического детектива. "Я никогда не вмешивалась в политику. С самого начала речь для меня шла не о политике. Я критиковала только то, что наши главные тренеры приняли решение о составе эстафетной команды, не посоветовавшись со спортсменами", - рассказала Тимановская".

"Я не понимаю, как они могут выставлять на эстафету спортсменов, которые не имеют никакого отношения к этой квалификации. Я никогда не думала, что это может принять такие масштабы и превратиться в политический скандал", - отметила спортсменка".

"Теперь она надеется на безопасный перелет в Европу - и на защиту от приспешников режима", - пишет Bild.

"Министерство иностранных дел Польши уже связалось со мной, и федерация легкой атлетики тоже обещала мне поддержку, - рассказала 24-летняя спортсменка. - Я очень надеюсь, что в Польше я буду в безопасности".