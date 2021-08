Испаряющиеся частицы из дезодорантов, солнцезащитного крема и спрея от насекомых ответственны за половину смога над Нью-Йорком и других крупных городов США

"В США установилось лето, принеся с собой высокие температуры, которые заставляют людей обильно пользоваться дезодорантом, солнцезащитным кремом и спреем от насекомых. Однако, как показало новое исследование, эти пахучие продукты ответственны за большую часть смога, нависающего над городами", - сообщает Daily Mail.

"Новое исследование, проведенное Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, показало, что испаряющиеся ингредиенты, используемые в этих продуктах, обычно получают из ископаемого топлива. Когда миллионы людей активно используют эти продукты, то эти частицы значительно увеличивают озоновое загрязнение - даже больше, чем транспорт", - говорится в статье.

"Команда ученых взяла пробы воздуха в Нью-Йорке в 2018 году, которые показали, что ароматизированные средства личной гигиены дают почти половину из 78% летучих органических соединений (ЛОС), генерируемых людьми", - говорится в статье.

Ученый и соавтор исследования Георгиос Гкацелис изначально скептически относился к идее, что потребительские товары могут играть такую большую роль в озоновом загрязнении. "Я ехал на велосипеде на работу в Боулдере, штат Колорадо, смотрел на все эти машины, и был убежден в том, что они должны быть основным источником летучих органических соединений, - сказал Гкацелис. - Но после того, как мы проехали на нашем фургоне по Нью-Йорку и наблюдали за дисплеями наших приборов, мы с Мэттом [Коггоном, еще одним ведущим автором исследования] часто кричали в изумлении от увиденного".

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, использует ситуацию в Нью-Йорке для изучения среды в других городах, таких как Лос-Анджелес и Лас-Вегас. (...) Команда ученых объезжала города на юго-западе США, проводя наземные замеры и измерения с помощью мобильной лаборатории, чтобы определить, сколько ЛОС приходится на продукты личной гигиены. Летучие органические соединения являются основным ингредиентом образования приземного озона и в основном содержатся в химических веществах, производимых человеком, которые используются в красках, фармацевтических препаратах и товарах личного пользования. Они выделяются в виде газов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем у людей любого возраста, страдающих заболеваниями легких, такими как астма".

"Важным выводом является то, насколько увеличиваются выбросы ЛОС от потребительских товаров по мере увеличения плотности городского населения, и насколько эти химические вещества действительно имеют значение для формирования озона", - заявил Коггон (...). Он и его команда ранее обнаружили, что продукты с летучими химическими веществами - краски, чистящие средства и средства личной гигиены - составляют 78% ЛОС Манхэттена, по сравнению с 22% ЛОС, производимыми транспортом".

"Аналогичные измерения были также проведены в Боулдере, штат Колорадо, чтобы проверить, будут ли наблюдаться такие же результаты в менее плотном городе - в Боулдере проживает 329 316 человек, а на Манхэттене - 1,63 млн человек. Исследователи обнаружили, что потребительские товары с ЛОС по-прежнему являются причиной 42% антропогенных летучих органических соединений, но наибольший вклад вносит транспорт - 58%".

"По словам Коггона, нынешнее поколение моделей качества воздуха не точно моделирует как выбросы, так и химические реакции в атмосфере этих потребительских товаров, и их необходимо обновить, чтобы полностью отразить их влияние на качество воздуха в городах. По его словам, в районах, где озоновое загрязнение является проблемой, может потребоваться разработка новых стратегий контроля источников ЛОС", - говорится в статье. (...)

"Другая группа ученых в феврале 2021 года опубликовала исследование, в котором более подробно рассказывалось о последствиях загрязнения воздуха и говорилось, что оно может увеличить риск заболеваний сердца и легких", - сообщает издание, поясняя, что группа ученых Гарвардского университета оценивала воздействие на 63 млн взрослых в США в возрасте 65 лет и старше твердых частиц, диоксида азота и озона.

"Долгосрочное воздействие загрязнения воздуха было связано с повышенным риском госпитализации с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями по аддитивной шкале среди пожилого населения США", - заявили исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan в Бостоне. (...)