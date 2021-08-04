Биткоин - это потенциальная экологическая катастрофа?

"Неэффективные в энергетическом отношении криптоактивы, большой выброс углерода... Внезапный подъем криптовалюты с 2020 года усиливает глобальные дебаты по поводу ее воздействия на окружающую среду", - пишет журналистка Le Figaro Ингрид Вергара.

"Биткоин, курс которого достигает 60 тыс. долларов, произведения искусства, продаваемые в виде цифровых токенов, которые выхватывают за миллионы долларов на аукционах, состояния, которые сколачиваются и разрушаются за несколько месяцев, энергетический след, который растет как на дрожжах... О вошедших в подростковый возраст криптоактивах никогда так много не говорили, как в 2021 году", - указывает автор статьи.

(...) "Улучшат ли такие фигуры, как известный американский футболист Том Брэди и супермодель Жизель Бундхен, катастрофический экологический имидж биткоина? Такую ставку сделала FTX: криптовалютная биржа деривативов, поддерживающая стандартную торговлю и обмен цифровых активов, которая ввела звездную пару, являющуюся защитницей окружающей среды, в свой капитал и в свой совет директоров, в надежде хоть отчасти противостоять плохой репутации, связанной с производством биткоинов", - говорится в публикации.

"Ввиду того, что твит другого известного деятеля, гораздо более влиятельного в сфере криптовалюты, оказал большее воздействие, чем какой бы то ни было активист, на осознание загрязняющего характера такой деятельности как "майнинг": "Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива", - пояснил 12 мая Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX.

(...) "Майнинг биткоина является особенно энергоемким. Сложные вычисления, выполняемые 24 часа в сутки фермами с мощными компьютерами для проверки и защиты транзакций в блокчейне биткоина, потребляют 70 ТВт-ч энергии в течение года, что эквивалентно потреблению такой страны, как Бельгия, с ее 11 млн жителей, по данным разработанного Кембриджским центром альтернативных финансов Кембриджского индекса потребления электроэнергии биткоинами", - пишет Le Monde.

"Но по данным другого исследованию Кембриджского центра, только 39% этого потребления приходится на возобновляемые источники энергии", - говорится далее.

(...) "Методы расчета являются предметом споров, однако возникает уверенность в одном: такое потребление энергии увеличилось с начала года из-за стремительного роста спроса и жесткой конкуренции в секторе майнинга, который стал очень прибыльным. До такой степени, чтобы подтолкнуть Пекин поместить эту отрасль за пределы своих границ. В начале 2021 года в Китае было сосредоточено около 65% мировых мощностей майнинга, часто на угольных заводах. Но Поднебесная пообещала к 2030 году сократить выбросы диоксида углерода как минимум на 65% по сравнению с уровнями 2005 года", - сообщает журналистка.

"Обнаружив связь между бумом криптовалюты и ростом незаконной добычи угля на закрытых шахтах, власти запретили деятельность всех майнинговых компаний, даже тех, которые использовали только гидроэлектроэнергию, - поясняет журналистка. "Экологические проблемы могут стать смертельной опасностью для индустрии майнинга криптовалют или, наоборот, подтолкнуть рынок к декарбонизации, или даже к тому и другому", - комментирует Мишель Раухс, исследователь из Кембриджского центра альтернативных финансов.

"По данным еще одного исследования Кембриджского университета, опубликованного 15 июля, в поисках новых эльдорадо для получения дешевой электроэнергии и политической стабильности компании по майнингу нацелились на Казахстан, Россию, Иран, но особенно на Соединенные Штаты. Обладая обильными и доступными источниками солнечными энергии, Техас позиционирует себя как "крипто готовый штат", - отмечается в статье.

"Рассматриваются различные решения, позволяющие исправить подобный экологический "абсурд".(...) Например, французская компания Bigblock Datacenter, специализирующаяся на майнинге, работает над созданием майнинговых ферм с упором на гидроэнергетику. "Наши казахстанские партнеры на 100% используют эту зеленую электроэнергию, покупая излишки у национальных производителей", - объясняет компания, соучредителем которой является Себастьян Гуспиллу.

"Еще одно направление работы: внедрить другой протокол для проверки транзакций в блокчейне, который потребляет меньше процессоров, чем "доказательство работы" биткоина. Но, помимо технических трудностей, которые предстоит решить, "на данный момент нет доказательств того, что гарантированная безопасность будет такой же", - уточняет Мишель Раухс. Спустя более десяти лет после его создания безопасность протокола биткоина ни разу не была нарушена", - резюмирует Ингрид Вергара.