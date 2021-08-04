Чтобы увеличить продолжительность жизни, занимайтесь спортом высших достижений (но не любым)

(...) "По результатам исследования, проведенного профессором Лесом Мэйхью, научным руководителем Международной организации долголетия в Великобритании, и преподавателем статистики в школе бизнеса Лондонского университета, опубликованного в мае 2021 года, играя в крикет, регби, теннис или гольф, можно выиграть от 9% до 13% продолжительности жизни по сравнению с населением в целом. Его команда изучила 7 видов спорта: футбол, крикет, регби, теннис, гольф, бокс и конные скачки, отбирая британских спортсменов с успешной карьерой. Для сравнения ожидаемой продолжительности жизни спортсменов с продолжительностью жизни населения в целом использовались данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS) за период с 1841 по 2020 год", - пишет журналистка Le Figaro Сириэль Тевенен.

"Не все виды спорта оказывают одинаковое благотворное влияние. Средняя продолжительность жизни футболистов аналогична продолжительности жизни населения в целом. Бокс и конные скачки даже оказались теми видами спорта, в которых смертность выше, чем среди населения в целом. Эти три вида спорта имеют самый высокий риск травм головы и сотрясения мозга. Теннис и гольф показывают хорошие результаты в отношении долголетия, однако в исследовании отмечается, что это может быть связано с тем, что в этими двумя видами спорта "можно заниматься на уровне высоких достижений до относительно позднего возраста". Что касается факторов, влияющих на продолжительность жизни спортсменов, авторы не дают однозначного ответа и оставляют открытыми несколько возможностей: социально-экономический уровень жизни, уровень образования, лидерские качества, перспективы финансового вознаграждения...", - говорится в статье.

(...) "В исследовании также рассматривался коэффициент выживаемости спортсменов, который в период с 1900 по 2020 год в целом улучшился для всех видов спорта. Такое улучшение в основном связано с повышением уровня безопасности. Так, "конные скачки были более опасными в XIX веке и в начале 1900-х годов, когда было большое количество преждевременных смертей". Сейчас для жокеев "подверженность риску сравнима с таковой для населения в целом", - указывают авторы. Зато футболисты с 1900 по 1960 годы жили дольше, чем начиная с 1960-х годов. Это связано с более частыми матчами и более тяжелыми мячами. У боксеров также наблюдается снижение средней продолжительности жизни. Преимущество игроков в регби над населением в целом увеличилось с 6% до 1960-х годов до 10% сегодня. Наиболее заметный рост касается теннисистов, преимущество которых над населением увеличилось на 15%", - комментирует журналистка.

"Исследователи также проанализировали количество выживших спортсменов в конкретный год по сравнению с ожидаемым числом. И сделали вывод: "Если мы будем основывать наш анализ только на тех, кто выжил в 2020 году, мы обнаружим, что сейчас теннисистов, ставших финалистами Уимблдона, на 36% больше, чем можно было бы ожидать, если бы у них была такая же смертность, как у среднего человека. Для сравнения: английских капитанов по регби больше на 16%, капитанов по крикету на 14%, чемпионов турнира по гольфу British Open на 9%, победителей дерби - на 3%, капитанов футбола - на 2%, но чемпионов по боксу на 7% меньше", - пишет Le Figaro.

"Таким образом, это исследование подтверждает положительное влияние спорта на здоровье. Однако у него есть определенные ограничения: изучаемые спортсмены - только мужчины, за неимением достаточных исторических данных по женщинам. Изучаются только некоторые виды спорта. Авторы намереваются "в будущем тесно сотрудничать со спортивными ассоциациями, чтобы восполнить эти пробелы" и указывают, что еще предстоит изучить многие направления", - резюмирует Сириэль Тевенен.