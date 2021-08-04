"Это несвойственная для нас погода": лето климатических катастроф в России

"В лесах Карелии, недалеко от границы с Финляндией, произошли невиданные ранее в этом обычно влажном регионе пожары", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Поль Гого.

"На памяти жителей Карелии таких пожаров еще не было. Кудама - это небольшая русская деревня, расположенная на берегу озера Сямозеро, в 130 км к востоку от границы с Финляндией. 17 июля Вите Чёрной пришлось противостоять пожару, который направлялся прямо к ее дому. Молодая профессиональная спортсменка, тренирующая сотню ездовых собак, сразу забила в селе тревогу. "Сначала у пожарных был только один грузовик. Поэтому мы уведомили лесозаготовительные компании, работающие в этом районе. Мужчины на своих экскаваторах устремились в лес, чтобы выкопать противопожарные траншеи". Добровольцы держали линию фронта 72 часа днем и ночью с ведрами с водой и рюкзаками с небольшими шлангами. Огонь прекратился в 1 км от села, когда жители уже готовились к эвакуации", - говорится в статье.

(...) "Все просто, это несвойственная для нас погода, - утверждает Вита. - Обычно в Карелии не бывает выше 30 градусов тепла, регион влажный. Этим летом эксперты нам говорят, что потребуется три дня проливного дождя, чтобы все потушить".

"(...) Живя в Москве, легко закрыть глаза на эти повторяющиеся климатические бедствия, хотя два эпизода сильной жары в начале июля побудили горожан отправиться на лоно природы. В последнее время позиция Кремля по климату изменилась. Тающая Арктика, долгое время считавшаяся морской и сельскохозяйственной выгодой для Москвы, уже вызывает серьезную озабоченность у четвертого по величине источника выбросов парниковых газов в мире. Негативные последствия такого потепления сейчас стали очевидны для властей. Но в прошлом президент Владимир Путин мог скептически высказываться о роли людей в глобальном потеплении, подчеркивая то, что "в истории Земли были периоды потепления и похолодания, это может зависеть от глобальных процессов во вселенной". Это выступление до сих пор присутствует в российской прессе, но теперь его уравновешивают комментариями ученых", - указывает автор статьи.

"За пределами столицы изменение климата стало уже повседневным делом. В центре внимания находится Якутия, расположенная в Сибири. Пожары, которые снова появляются там с конца зимы, превышают человеческие масштабы. В этом году уже сгорело более 3,5 млн га", - пишет Le Monde.

(...) "В областной столице Якутске несколько недель в году токсичность воздуха достигала опасного уровня. В июле загрязнение воздуха здесь превысило норму в 36 раз, что вызывает опасения за здоровье населения. В конце июля этот ядовитый смог несколько дней подряд пересекал озеро Байкал и достиг Иркутска. По мнению международной независимой неправительственной экологической организации "Гринпис", "сил, задействованных для быстрого реагирования на возникновение пожаров, недостаточно из-за катастрофического недофинансирования региональных лесников. Спасатели систематически тушат пожары с опозданием на один-два дня".

"В регионе регулярно заявляют о нехватке ресурсов для пожарных, но главной причиной является изменение климата. У пожарных служб теперь нет другого выбора, кроме как полагаться на осадки, которые могут выпасть только в сентябре. Якутия также является Арктикой, зоной, наиболее чувствительной к изменению климата. Глобальное потепление здесь происходит в три раза быстрее, чем где-либо еще, из-за явления, называемого арктическим усилением, которое усугубляется таянием вечной мерзлоты, насыщенной парниковыми газами", - отмечает Поль Гого.

"Все это способствует увеличению засух в стране. В Башкирии, регионе, известном своими природными парками, этим летом уровень воды в реке достиг исторического минимума из-за беспрецедентно аномальной жары. В городе Сочи, российской Ривьере, лето было омрачено неоднократными наводнениями. То же самое касается Крыма и Дальнего Востока, которые изо всех сил пытаются оправиться от сильных наводнений, произошедших в июне и июле. В то же время в Арктике этим летом была зафиксирована рекордная жара - температура превысила 40 градусов. "Мы видим явные изменения климата: повышение летних температур, продолжительные периоды засухи, перераспределение осадков. Мы уже 25 лет используем спутники для наблюдения за пожарами. Наши прогнозы подтверждают то, что нам придется готовиться к ситуации, когда количество пожаров будет только увеличиваться", - считает Евгений Пономарев, сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева.

"(...) Ставший добровольцем при тушении пожара в деревне Кудама Евгений Пономарев обеспокоен так называемыми "зомби-пожарами". "В Карелии, в Якутии и даже в Подмосковье очень много торфа: там очень тяжело тушить пожары, огонь может тлеть всю зиму под снегом и снова появиться весной следующего года, это ужасно".