В поисках спасительного зонта

"Самоотверженными, не поддающимися встречным ветрам и при этом неунывающими - именно такими хотят казаться политики, когда стоят под дождем. Но не у всех это получается одинаково хорошо", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Эмоциональные французы с содроганием вспоминают приведение к присяге Франсуа Олланда, который в мае 2012 года, проезжая по Елисейским полям в открытом автомобиле, так промок, что уже в самом начале его президентства под Триумфальной аркой предстала жалкая картина, которая затем соответствовала всему его сроку пребывания на посту президента", - повествует журналист Курт Кистер.

"Тот, кто участвует в официальном мероприятии, произносит речь или просто хочет создать впечатление решительного человека, выступая в рамках избирательной компании на площади, не может просто уйти и спрятаться от дождя. И те люди, для восприятия которых другими фотографии порой важнее, чем их личность, тоже не могут быстро надеть плащ или дождевик. Чем более нелепо это будет выглядеть, тем больше вероятность того, что такая фотография будет преследовать оказавшегося под дождем политика на протяжении всего срока его службы. Стоит только представить себе Армина Лашета (кандидата в канцлеры ФРГ - Прим.ред.) в дождевике из полиэтилена, и вот Олаф Шольц, который и будучи сухим не является самым привлекательным кандидатом, уже набирает на 2% голосов больше. А может быть, и еще больше, ведь в начале недели он появился вместе с Лашетом во время их совместного визита в зону наводнения в практичной куртке", - говорится в статье.

"С одной стороны, зонт и в дождь, и в солнце всегда был символом власти; халифов или Великих Моголов прикрывали зонтами их слуги. С другой стороны, зонт также относится к тому времени, когда мужчина держал его над дамой, чтобы защитить ее. Сам мужчина, особенно если он был офицером и не британцем, не пользовался зонтиком. В немецкой армии долгое время существовало правило, согласно которому офицер носил с собой зонт только для того, чтобы его дама не промокла. В конце концов, он сам всегда носил головной убор. У британцев, как уже упоминалось ранее, все было по-другому. Там шляпа и зонт, хотя и сложенный, а не раскрытый, были частью основного "снаряжения" джентльмена. Среди джентльменов и офицеров до сих пор ходят легенды о майоре-десантнике Дигби Тэтэм-Уортере. В 1944 году он отправился на битву при Арнеме со сложенным зонтом, которым он, будучи командиром роты, размахивал, отдавая приказы. А во время штыковой атаки на немцев он заменил свой бордовый берет на шляпу-котелок - и это не выдумка".

"От этого благородного безрассудства мачо сегодня почти ничего не осталось. Так, у Владимира Путина мало благородства, но много мачизма Великого Могола. Когда во время финальной игры чемпионата мира по футболу в 2018 году между сборными Франции и Хорватии в Москве дождь лил как из ведра, единственным человеком, над которым во время церемонии награждения постоянно держали зонт, был Владимир Путин. Французскому президенту Макрону и президенту Хорватии Грабар-Китарович тоже принесли зонты, но намного позже, когда они уже промокли насквозь. Кстати, Макрон выглядит промокшим лучше, чем Олланд", - иронизирует издание.

"Известных фотографий Ангелы Меркель, промокшей под дождем, практически нет; где Меркель, там всегда, если нужно, есть зонтик. Да и она не стала бы публично попадать в ситуации, в которых то и дело оказываются президенты США или британские премьер-министры: они воюют со своим зонтом, потому что его переворачивает ветер. Нет в мире человека, (...) который не выглядел бы нелепо или даже глупо в таком бою со своим зонтом. Тот факт, что с Борисом Джонсоном есть множество фотографий на тему "Премьер не может справиться с зонтом", кое-что говорит о нем. (...) "БоДжо", конечно, начитанный реакционер, но он почему-то не приспособлен к жизни", - пишет Süddeutsche.