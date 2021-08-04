Ученые анализируют данные о смертности во время пандемии коронавируса

"Команда исследователей из Германии и Израиля обработала в сопоставимой форме данные о смертности во время пандемии коронавируса примерно в 100 странах", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информационное агентство dpa.

"В Германии умерло примерно на 50 человек больше из расчета на 100 тыс. жителей в сравнении с периодом до пандемии. Таким образом, во время пандемии в стране наблюдалась гораздо более низкая избыточная смертность, чем в соседних европейских странах (Нидерланды: 110; Бельгия: 140; Франция: 110; Швейцария: 100; Австрия: 110, Чехия: 320; Польша: 310) - за исключением Дании, где избыточной смертности зарегистрировано не было. Результаты работы исследовательской группы из Тюбингенского университета и Еврейского университета Иерусалима были опубликованы в онлайн-журнале eLife", - говорится в публикации.

"Хотя смертность в некоторых странах Латинской Америки во время пандемии увеличилась более чем наполовину, в Австралии и Новой Зеландии, согласно исследованию, умерло даже меньше людей, чем в сопоставимые периоды до пандемии. Исследователи предполагают, что это произошло благодаря соблюдению дистанции и правил гигиены, что снизило смертность от других инфекционных заболеваний, например, гриппа. В отношении Германии они также предполагают, что в зимние месяцы сравнительно мало людей умирало от обычных респираторных заболеваний".

"Многие страны - согласно одному из выводов исследования - сообщили точные данные о смертности от Covid-19. Однако этого, как предполагают исследователи, не сделали другие страны, в частности, Никарагуа, Россия и Узбекистан. Используя свою базу данных, они подсчитали, что в этих странах было, по крайней мере, в 1,4 раза больше смертей, чем было сообщено - это в общей сложности более миллиона случаев избыточной смертности", - указывает издание.

"По словам соавтора исследования Дмитрия Кобака из Тюбингенского университета, исследование не дает окончательного результата: "К нему можно будет прийти только после окончания пандемии, потому что данные постоянно обновляются, и, например, до октября, что-то еще может измениться", - передает Süddeutsche Zeitung.