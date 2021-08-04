Мог бы Лукашенко зайти так далеко?

"В понедельник белорусский оппозиционер Виталий Шишов не вернулся домой с пробежки. Теперь его нашли повешенным в парке. Полиция возбудила дело по статье об убийстве. Многое напоминает об одном из предыдущих случаев", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Шишов возглавлял "Белорусский дом в Украине", организацию, которая оказывает поддержку белорусским беженцам после их прибытия на Украину. Его друзья сообщили, что Шишов подвергался преследованиям", - передает издание.

"Пока нельзя с уверенностью сказать, стал ли Шишов жертвой приспешников режима Лукашенко. Однако тот факт, что именно белорусский оппозиционер был найден мертвым за границей, позволяет предположить, что Шишов не совершал самоубийство - ведь службы безопасности режима Лукашенко все чаще противодействуют оппозиционерам за рубежом", - отмечает Die Welt.

"Случай Шишова - лишь последнее в серии дел, связанных с белорусской оппозицией за рубежом или критиками режима Лукашенко, - пишет издание, напоминая о ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую, вероятно, хотели против ее воли вернуть на родину с Олимпийских игр в Токио после критики в адрес руководства, и об аресте блогера Романа Протасевича, одного из основателей Telegram-канала Nexta, критикующего режим. - (...) После массовых протестов против фальсификации выборов летом 2020 года десятки тысяч людей покинули Белоруссию, в том числе икона оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в столице Литвы Вильнюсе. Они боятся пыток и смерти от рук сил безопасности режима".

"С начала протестов было арестовано более 30 тыс. человек. Имеются бесчисленные сообщения о массовых нарушениях прав человека со стороны государственных чиновников. Правозащитные организации насчитали более 600 политзаключенных", - говорится в статье.

"Сообщается, что с прошлого года только в Польшу приехало более 100 тыс. белорусов. Однако и там члены белорусской оппозиции подвергаются угрозам и преследованиям, как, например, Павел Латушко, бывший дипломат и член так называемого Координационного совета. Латушко находится в Варшаве. По его собственным словам, Лукашенко лично угрожал ему убийством".

"Польша находится в центре внимания белорусских и российских попыток дестабилизации. Они включают в себя и оказание давления на представителей белорусской оппозиции или их запугивание. Мы делаем все возможное, чтобы этого не происходило", - заявил в интервью Die Welt Марцин Пшидач, заместитель министра иностранных дел Польши. Пшидач отвечает за политику своего правительства в отношении Белоруссии. Так, он сыграл важную роль в том, чтобы спортсменка Тимановская могла быстро получить визу. "Мы предлагаем Кристине Тимановской возможность остаться в Польше", - сказал Пшидач".

"Об убийствах белорусских оппозиционеров в стране ЕС Польше пока не сообщалось. Виталий Шишов погиб не в стране ЕС, а на Украине - что может свидетельствовать о том, что режим Лукашенко пока еще придерживается красных линий. Его смерть, однако, показывает то, что оппозиционеры из России и Белоруссии знают уже давно: Украина может преподносить себя в качестве бастиона против постсоветских автократий, даже в качестве их контрмодели. Но безопасным для оппозиционеров местом страна не является", - указывает издание.

"В Киеве то и дело гибнут политические эмигранты, как, например, российский экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого застрелили в центре Киева четыре года назад. Дело Шишова, однако, больше напоминает убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году, которое до сих пор не раскрыто".

"Будучи уроженцем Белоруссии, Шеремет активно работал во всех трех славянских странах бывшего Советского Союза, что сильно не нравилось Лукашенко, который в 2010 году лишил Шеремета гражданства. Это не помешало Шеремету резко критиковать Лукашенко и снимать документальные фильмы о противниках Лукашенко, исчезнувших в 1990-х годах. Ранее высказывались предположения, что к убийству Шеремета могли быть причастны белорусские спецслужбы, но это до сих пор не доказано", - говорится в статье.

"Может ли спецслужба стоять и за смертью Шишова? В любом случае, медлительный и часто критикуемый подход следственных органов в деле Шеремета оставляет мало надежд на скорое раскрытие дела. Не в последнюю очередь выгоду из этого извлекает сам Лукашенко. Шоковый эффект возможной насильственной смерти изгнанного белоруса будет тем сильнее, если причастность минского автократа продолжит витать в воздухе и в то же время не вызовет резкой реакции со стороны ЕС".

"Брюссель сдержанно отреагировал на смерть оппозиционера. Еврокомиссия, очевидно, хочет дождаться результатов украинского расследования, прежде чем занять определенную позицию".

"В случае с Кристиной Тимановской Еврокомиссия осудила действия белорусского государства и заявила о своей солидарности со спортсменкой в интервью Die Welt. Причина сдержанности в случае Шишова, помимо неясных обстоятельств произошедшего, вероятно, заключается в том, что дипломатические последствия возможного убийства касаются не самого ЕС, а третьих стран, Белоруссии и Украины", - пишет Die Welt.