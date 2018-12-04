Мобильные телефоны в 7 раз грязнее туалетных сидений, утверждают ученые

Среднестатистический мобильный телефон почти в 7 раз грязнее, чем сиденье унитаза, утверждают ученые. Об этом исследовании рассказывает газета Daily Mail.

Компания Initial Washroom Hygiene изучила 50 смартфонов с помощью портативного устройства, которое подсвечивает места скопления живых микробов на поверхностях, передает газета.

"Просканированное таким образом туалетное сиденье показывает 220 ярких мест, где живут бактерии. Но если говорить о среднестатистическом мобильном телефоне, то таких мест оказалось 1479, - говорится в публикации. - Самый высокий уровень скопления бактерий был зафиксирован на смартфонах в кожаных чехлах, которые также служили и кошельками, - уровень бактерий превышал загрязненность туалетного сиденья в 17 раз".

Телефоны в пластиковом чехле оказались грязнее сиденья унитаза почти в 7 раз.

"По мнению экспертов, телефоны загрязнены так сильно, потому что люди берут их с собой в туалет, поэтому на них оседают те же бактерии, что на туалетных ручках и сиденьях", - пишет издание.

Опрос 2000 человек, проведенный Initial Washroom Hygiene, показал, что 40% опрошенных используют смартфон, находясь в туалете в офисе. Но лишь 20% сообщили, что очищают свой телефон после того, как он побывал с ними в туалете.

Профессор Хью Пеннингтон, заслуженный профессор бактериологии в Университете Абердина, сравнил мобильный телефон с "носовым платком, кишащим микробами". А в данное время года, сказал он, на телефонах будет скапливаться норовирус, поэтому "не рекомендуется передавать смартфоны от одних к другим людям".