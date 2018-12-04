Столтенберг предостерегает Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз потребовал от Москвы строго следовать условиям договора о РСМД. Нынешнюю ситуацию он назвал "неприемлемой". Не обошел вниманием Столтенберг и конфликт в Азовском море, сообщает в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung корреспондент издания Михаэль Стабенов.

Как заявил генсек альянса в преддверии встречи 29 глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, "так больше продолжаться не может" - Североатлантический альянс теряет в конфликте с Россией терпение, констатирует журналист.

Столтенберг в очередной раз обвинил российскую сторону в тестировании и разработке ракетной системы SSC-8, которая попадает под действие РСМД, "а также опроверг обвинения России в адрес США в связи с размещением в Польше и Румынии пусковых установок. По мнению Москвы, это является нарушением условий договора о РСМД", говорится в статье.

"В Европе нет американских ракет, а у русских новые ракеты есть", - цитирует FAZ Столтенберга.

Комментируя конфликт в Азовском море, генсек альянса потребовал освободить украинских моряков и не удерживать корабли ВМФ Украины.

"НАТО поддерживает Украину в защите ее суверенитета и права на территориальную неприкосновенность", - сообщает издание. "Мы поддерживаем все усилия, направленные на поиск мирного решения путем переговоров", - отметил Столтенберг.