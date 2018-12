4 декабря 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Guardian Почему российское посольство в Лондоне должно быть расположено на улице Бориса Немцова "Лондон должен последовать за Вашингтоном, Вильнюсом и Киевом и почтить память патриота, о котором Владимир Путин предпочитает забыть", - пишет в своей статье в британской газете The Guardian Владимир Кара-Мурза. "Российские власти продолжают сражаться с Борисом Немцовым после смерти так же, как они сражались с ним при жизни, - пишет автор публикации. - Сейчас они сражаются с его памятью, блокируя общественные инициативы в память о нем: в парламенте нет минуты молчания, на мосту (Большом Москворецком мосту, где его убили в феврале 2015 года. - Прим. ред.) нет мемориальной доски; в его родном Нижнем Новгороде нет памятной таблички. В более чем 80 случаях с 2015 года московские власти направляли полицию и коммунальные службы, чтобы снести самодельные мемориалы; взрослые мужчины в форме крали цветы под покровом ночи. Очевидно, в России запрещено почитать память российского государственного деятеля". "Поэтому друзья и сторонники Немцова обратились к избранным чиновникам в демократических странах с просьбой сделать то, что они в данный момент не могут сделать на родине. Ранее в этом году Совет округа Вашингтон единодушно проголосовал за то, чтобы назвать площадь перед российским посольством именем Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Затем в мае городской совет Вильнюса переименовал парк напротив российского посольства в сквер Бориса Немцова. В прошлом месяце за ними последовал Киев. Аналогичные инициативы проводятся в Оттаве, Варшаве и других мировых столицах", - сообщает автор материала. "Российское посольство в Лондоне находится на улице Бейсуотер. В начале этой недели мы подали прошение в совет округа Кенсингтон и Челси с просьбой назвать пешеходную дорожку напротив посольства Дорогой Бориса Немцова (Boris Nemtsov Way), - пишет Кара-Мурза. - Это посвящение направит мощный сигнал о том, что политические покушения неприемлемы; что наследие Бориса Немцова и то видение демократической России, за которое он боролся, живет; и что Британия стоит на стороне тех, кто защищает свободу и законность. И однажды Россия будет гордиться тем, что ее посольства расположены на улицах, названных в честь российского государственного деятеля". Источник: The Guardian