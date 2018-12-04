Российская агрессия в Азовском море. Почему это касается Европы?

Впервые Россия не таясь признает атаку против своего соседа, пишет независимая франко-украинская журналистка Анна Жайяр в своем блоге в Le Huffington Post.

После российской военной агрессии 25 ноября против украинских кораблей в Керченском проливе отклики международного сообщества остаются более чем скромными. Европа, уставшая от этой гибридной и бесконечной войны, где Россия, похоже, не прилагает никаких усилий к ее прекращению, избрала страусиную тактику и призывает обе стороны "конфликта" к поискам примирения, отмечает журналистка.

Отчего же отсутствуют международные отклики, соответствующие уровню произошедшего? Данные события, судя по всему, не встревожили ни Францию, ни Германию, которые высказались против введения дополнительных санкций в отношении Москвы, в то время как эти две страны в рамках дипломатической конфигурации "Нормандский формат" взяли на себя обязательство разрешить российско-украинский конфликт, рассуждает Жайяр.

По мнению журналистки и эксперта по российско-украинским вопросам Галины Аккерман, никто, в том числе на Украине, не понимает важности недавних событий. Она считает, что они способны стать началом более важной операции, поскольку, осуществляя подобную демонстрацию силы, Россия объявила о том, что она контролирует Азовское море и Керченский пролив и что она намерена оставаться единственной хозяйкой положения. Не говоря уже о том, что это крайне опасный прецедент, а значит, ошибочно было бы утверждать, что речь идет о внутреннем деле, которое Россия и Украина должны урегулировать между собой. Галина Аккерман также отмечает, что многие эксперты, в том числе на Украине, отказываются от мысли о том, что это были намеренные действия, осуществленные по распоряжению Путина, думая, что русские не осмелятся зайти столь далеко.

"Россия ведет карательную политику в отношении Украины, - считает эксперт. - Аннексия Крыма и весьма активная поддержка оккупации Донбасса были наказанием за Майдан. Но сейчас существует нечто более важное, чем Майдан - это предстоящее предоставление Томоса: независимости Украинской православной церкви от Московского Патриархата. Это большая оплеуха для русских, куда страшнее, чем Майдан. Потому что результаты Майдана могут стать обратимыми после избрания более пророссийского кандидата на президентских выборах. В то время как Томос является куда более значимой потерей духовного рычага влияния и имиджа, ведь российское православие считало, что оно стоит во главе православного мира. Кстати, уже поговаривают о людях из российского спецназа в монашеских одеждах, присутствующих на Украине в монастырях и находящихся в подчинении у Московского Патриархата. В случае необходимости, после будущего предоставления Томоса, они смогут присоединиться к провокациям, организованным украинскими крайне правыми, куда они, как известно, уже сумели просочиться. Таким образом, Россия получит законный повод действовать ради защиты православия. Следовательно, то, что в настоящее время происходит на Украине, может стать предпосылкой более масштабного проекта".

До чего в таком случае дойдет Владимир Путин? Ответ представляется очевидным: до того, куда ему позволят дойти. "Когда вы это говорите, вам тотчас возразят, что вы преувеличиваете, так как русские на это никогда не отважатся, - указывает Галина Аккерман. - Я думаю, что это совершенно безответственно, поскольку русские уже отважились аннексировать Крым и в течение 5 лет поддерживать бандитов Донбасса. Как же можно думать, что они непременно добровольно ограничат себя тем, чего уже достигли. Если случится худшее, народ Украины не потерпит такой ситуации, а значит, произойдет война у границ Евросоюза".

Эксперт убеждена в том, что для Европы важно иметь у своих границ дружественную страну. Украина остается проевропейским государством, которое стремится, пусть даже на данный момент его стремление не удовлетворено, войти в состав Европы. Если же Украина снова окажется в российском подчинении, то на границах Евросоюза окажется враг, что полностью изменит расклад со всеми последствиями, вытекающими из конфликта, который развернется у наших дверей, передает автор статьи.