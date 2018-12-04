"Неприемлемая" ситуация вокруг договора о РСМД

Накануне встречи 29 глав внешнеполитических ведомств стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг вновь потребовал от Москвы строго следовать условиям договора о РСМД, пишет западная пресса. Между тем Вашингтон просигнализировал союзникам по альянсу, что перед окончательным выходом из договора о РСМД готов дать России еще два месяца. Берлин и некоторые другие европейские столицы ведут себя сдержанно, опасаясь дать толчок новой гонке вооружений в Европе.

"Перед окончательным выходом из договора о РСМД США хотят дать России еще два месяца времени", - сообщает немецкое издание Der Spiegel. "По информации Der Spiegel, перед сегодняшней встречей министров иностранных дел стран-участников НАТО в Брюсселе, Вашингтон просигнализировал своим союзникам по альянсу, что до этого срока он не собирается формально расторгать договор о запрете ракет средней дальности наземного базирования", - передают журналисты Маттиас Гебауэр и Кристоф Шульт.

"Ранее США на удивление открыто сообщили конфиденциальные данные, доказывающие нарушение договора Россией. По информации Spiegel, правительство США показало партнерам съемку со спутника, на которой зафиксирована линия полета крылатой ракеты SSC-8 наземного базирования с дальностью полета более 500 км", - напоминает издание.

Кроме того, добавляют журналисты, США назвали предприятия, которые участвуют в разработке и производстве ракет.

"После анализа, проведенного Федеральной разведывательной службой Германии (BND), правительство ФРГ посчитало доказательства вполне убедительными", - говорится в статье.

"Тем не менее, Берлин и некоторые другие европейские столицы ведут себя сдержанно, когда речь заходит об упоминании возможных последствий или даже косвенных угрозах со стороны НАТО, - отмечают Гебауэр и Шульт. - Если НАТО не только засвидетельствует несоблюдение договора, но и будет угрожать последствиями, то, согласно логике сдерживания, как во времена холодной войны, возможной реакцией, по сути, может быть только размещение собственных ракет средней дальности".

"Это дало бы толчок новой гонке вооружений в Европе - именно ее должен был предотвратить заключенный в 1987 году Россией и США договор о РСМД. Благодаря отсрочке формального расторжения США договора о РСМД европейцы, по крайней мере, выиграли время", - резюмируют журналисты, отмечая, что удерживать США от выхода из договора в течение длительного времени представляется немецким дипломатам мало реалистичным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь потребовал от Москвы строго следовать условиям договора о РСМД. Нынешнюю ситуацию он назвал "неприемлемой". Не обошел вниманием Столтенберг и конфликт в Азовском море, сообщает корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Стабенов.

Как заявил генсек в преддверии встречи 29 глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, "так больше продолжаться не может" - альянс теряет в конфликте с Россией терпение, констатирует журналист.

Столтенберг в очередной раз обвинил российскую сторону в тестировании и разработке ракетной системы SSC-8, которая попадает под действие РСМД, "а также опроверг обвинения России в адрес США в связи с размещением в Польше и Румынии пусковых установок. По мнению Москвы, это является нарушением условий договора о РСМД", говорится в статье.

Комментируя конфликт в Азовском море, генсек альянса потребовал освободить украинских моряков и не удерживать корабли ВМФ Украины.

"НАТО поддерживает Украину в защите ее суверенитета и права на территориальную неприкосновенность", - сообщает издание. "Мы поддерживаем все усилия, направленные на поиск мирного решения путем переговоров", - отметил Столтенберг.

"Россия обвинила НАТО в массивном наращивании войск и тяжелых вооружений вдоль ее границ на фоне роста напряженности вокруг кризиса на Украине", - передает The Times со ссылкой на заявление генерал-полковника Александра Фомина, замминистра обороны РФ.

"Однако дипломатические источники альянса опровергли обвинение России в наращивании НАТО войск", - отмечается в публикации. "В последнее время в регион не направлялись никакие дополнительные силы, а военные учения, которые мы проводили, завершились", - заявил The Times один из источников.

"Тем не менее, - указывает газета, - США, Великобритания и другие страны НАТО развернули широкое сдерживающее военное присутствие в регионе, граничащем с Россией, - как предупреждение президенту Путину о недопустимости дальнейших аннексий в духе Крыма".