Луна - новый Грааль "Роскосмоса"?

После серии разочарований, одним из которых стал неудавшийся полет к международной космической станции, российская госкорпорация "Роскосмос" вздохнула с облегчением, когда 3 декабря успешно стартовал корабль с новым экипажем МКС, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Глава госкорпорации "Роскомос" Дмитрий Рогозин лелеет мечту - отправить российских астронавтов на Луну, дабы загладить позор 1969 года, когда первым на нее высадился американец Нил Армстронг, а затем в рамках программы "Аполлон" ее "посетили" 11 других астронавтов, и все они американцы, отмечает журналистка.

"Мы такую задачу поставили - полететь проверить: были они на Луне или не были", - иронизировал Рогозин во время посещения компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Четыре дня спустя научно-технический совет "Роскосмоса" провел совместное заседание на эту тему с членами Российской академии наук. Госкорпорация объявила, что намерена сотрудничать с американцами по проекту создания орбитальной станции вокруг Луны, "Роскосмос" рассматривает возможность высадки своих первых астронавтов не раньше 2030 года, чтобы установить там обсерваторию посредством роботов, говорится в статье. "Наши ресурсы ограничены, поэтому важно правильно выбрать нашу стратегию", - предупредил президент РАН Александр Сергеев, всячески поддерживая проект.

В сознании одержимого кипучей деятельностью Дмитрия Рогозина, бывшего вице-премьера российского правительства, придерживающегося националистических взглядов, такая цель, как Луна, - это, прежде всего, средство вернуть весь блеск - и мобилизовать кредиты - космической отрасли, которая в последнее время пережила несколько серьезных неудач, указывает Мандро.

Успешный старт 3 декабря пилотируемого корабля "Союз МС-11", на борту которого находились космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн, отправившиеся на Международную космическую станцию (МКС), на самом деле, плохо маскирует истинную цепь неприятностей российского флагманского корабля, считает автор статьи.

Сначала было дело с "дырой", маленьким отверстием, обнаруженным 30 августа в ракете-носителе "Союз", прикрепленном к МКС, из-за чего произошла утечка кислорода, говорится в статье.

Далее 11 октября произошла вынужденная посадка двух космонавтов, российского и американского, после совершения полета к МКС. Это была самая большая неудача после 1975 года, тогда как космическая станция, являющаяся символом международного сотрудничества, до недавнего времени испытывала трудности геополитического характера и готовилась отметить 20-летнюю годовщину своего существования, поясняет автор статьи.

К данному контексту прибавились бюджетные ограничения, окончательно разозлившие Дмитрия Рогозина до такой степени, что тем, кто призывал его к экономии, в частности, на испытаниях системы аварийного спасения, он предложил применить "метод Сталина". Он рассказал, что когда товарищу Сталину представили новую бронемашину, которая должна выдержать выстрел из ППШ, то Сталин распорядился проверить ее. Конструктора посадили в машину, которую обстреляли из автомата. "Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая", - сказал Рогозин.

Одним из досадных обстоятельств является то, что Рогозин с 2014 года, из-за своих предшествующих должностей, оказался в американском списке российских деятелей, находящихся под санкциями, а значит, ему не дадут визу, говорится в статье.

Но заместитель главы NASA Уильям Герстенмайер выразил надежду, что добьется "исключения из правил", чтобы в скором времени принять своего гостя на американской земле во имя "космических ценностей". "Мы независимы от ветров холодной войны", - подтвердил его мнение Рогозин.