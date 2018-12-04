Из Азовского моря в Африку

"Даже без политического конфликта между Россией и Украиной вокруг доступа к Азовскому морю экономическая ситуация в регионе не была бы радужной, - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Пауль Флюкигер. - Местные украинские рыбаки отчаянно ищут выход из положения".

По словам капитана, судно которого все лето простояло в порту Бердянска, не выходя в море, раньше моряки работали на расположенный здесь рыбозавод, однако пару месяцев назад всех уволили. "Виноваты квоты на вылов рыбы, установленные российско-украинской комиссией по рыболовству. Они якобы слишком низкие, а налоги государству слишком высокие", - передает журналист. "Я долго искал выход, пока не нашел его в Западной Африке", - говорит 60-летний капитан. "Рейс, по его словам, должен длиться десять недель, сначала через Керченский пролив к востоку от Крыма, потом через Босфор и затем через Гибралтарский пролив", - говорится в статье.

"Внезапно над маленьким рыбацким портом Бердянска низко пронеслись два военных украинских вертолета и полетели в сторону Крыма", - повествует журналист. "Сепаратисты!" - прокричал один из матросов. "Это Путин, собственной персоной!" - крикнул другой. "Нет, это наши!" - сказал третий.

"Настроение на нуле, никто не покидает родину с удовольствием, комментирует капитан внезапную болтливость своих матросов. Звучит как извинение", - замечает Флюкигер.