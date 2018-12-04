Изменяет любимая? Вот почему у японских детективов много дел

"Многие японцы избегают столкновений с неприятной реальностью. Поэтому, для того чтобы проверить свои подозрения, они чаще нанимают частных детективов", - пишет на страницах швейцарской Neue Zürcher Zeitung Феликс Лилл.

"На большом экране Наотака Икеда показывает видео: мужчина и женщина заходят в гостиницу с почасовой оплатой, спустя некоторое время покидают ее. "Тут мы его и поймали!" - говорит Икеда и жмет на паузу. (...) По его словам, к мужчине были приставлены пять детективов, спустя два месяца они доказали, что у него есть интрижка на стороне. Заказ выполнен: в бракоразводных процессах подобные видео считаются доказательством супружеской измены", - повествует автор статьи.

"Икеда, мужчина примерно 65 лет, одетый в темно-синий костюм с иголочки, руководит в Токио филиалом крупнейшего в Японии детективного агентства Galu, - пишет Лилл. - Он утверждает: если клиент хочет получить доказательства своим подозрениям, эти подозрения практически всегда подтверждаются. В 2/3 случаев речь идет об изменах супруга, в остальных - о слежке за сотрудниками по заказу их работодателей. Бизнес идет хорошо: примерно за 20 лет Galu из маленького бюро превратилось в детективное агентство с собственной франшизой, 124 филиалами и примерно 700 детективами, которые в прошлом году выполнили 8 тыс. заказов. По всей стране существует около 6 тыс. детективных агентств".

"Самые любимые заказы Икеды - дела об измене. По его словам, у каждого человека есть тайны, нужно лишь уделить их поиску достаточное время. В среднем выполнение заказов, связанных с изменами, длится один месяц и стоит приблизительно 100 тыс. иен. (...) В конце детективы составляют почти 100-страничный протокол. Икеда показал один экземпляр: сброшюрованную книгу, полную цветных фотографий, указаний дат и описаний мест".

"Количество потенциальных клиентов постоянно растет, - отмечает Лилл. - В Японии браки тоже не вечны, число разводов с 1970 года увеличилось вдвое. Кроме того, обманутые супруги, которым удалось доказать измену партнера, получают здесь компенсацию за причиненный моральный ущерб".

По словам Наотаки, чаще всего детективов нанимают мужчины. "Он объясняет это тем, что сегодня женщины работают больше, а на рабочем месте у них больше возможностей для любовной интрижки. Тем не менее, многие мужчины - в отличие от женщин - удивляются, когда Икеда показывает им видеодоказательства. "Многие мужчины считают, что они превосходят женщин, и думают, что их невозможно обмануть. Часто на их глазах появляются слезы", - передает журналист.

В сфере труда, где также часто работают детективы, спрос тоже растет. "Компании сегодня чаще хотят знать, на самом ли деле болеют сотрудники, которые взяли больничный, и действительно ли бывшие работники хранят коммерческие тайны", - говорится в статье.

"На вопрос о том, изменял ли он сам однажды, Наотаки сделал каменное лицо и спросил в ответ: "Однажды?" Благодаря своему профессиональному опыту он может быстро выяснить, ведет ли его жена похожую жизнь. Подозрения у него в любом случае есть. "Иногда я задаюсь вопросом, верна ли она мне. Но я не навожу справки". Ведь знать все, говорит детектив, - не всегда хорошо".