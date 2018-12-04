В эти города хотят поехать почти все

Британская компания Euromonitor, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях, установила, какие города в 2018 году привлекли наибольшее количество туристов, сообщает Der Spiegel. В пятерку лидеров рейтинга вошли сразу четыре азиатских города: 1-е место занял Гонконг, который в прошлом году посетили 27,9 млн туристов. На 2-м месте оказался Бангкок (22,5 млн туристов), Сингапур занял 4-е место (17,6 млн), 5-е место досталось Макао (17,3 млн). В десятку наиболее посещаемых городов мира вошли также Куала-Лумпур, Дубай и Шэньчжэнь.

"Большой интерес к путешествиям в данные города авторы исследования связывают с растущей тягой китайцев к странствиям", - говорится в статье.

По словам автора исследования Воутера Гиртса, одного лишь привлечения большого количества туристов уже недостаточно. "В будущем туристические бюро столкнутся с задачей привлечения "правильных" туристов", - считает Гиртс. Так, известный своим смогом индийский Дели теперь делает ставку на экологичный туризм - рейтинг города вырос на 36,4% в сравнении с предыдущим годом.

Проблемой для многих городов стало и чрезмерное количество туристов, которые перегружают инфраструктуру городов и ухудшают качество жизни местных жителей, отмечает автор статьи.

Среди европейских городов в десятке лучших оказались только Лондон (3-е место) и Париж (6-е место). Рим оказался на 15-м месте, Амстердам - на 23-м, а Вена - на 34-м месте.

"Беспокойство по поводу чрезмерного массового туризма, а также предубеждения городов по отношению к таким компаниям, как Airbnb, тормозят более быстрое развитие", - цитирует Spiegel автора рейтинга Гиртса.