Трамп даст Путину еще два месяца времени

"Перед окончательным выходом из договора о РСМД США хотят дать России еще два месяца времени", - сообщает немецкое издание Der Spiegel. "По информации Der Spiegel, перед сегодняшней встречей министров иностранных дел стран-участников НАТО в Брюсселе, Вашингтон просигнализировал своим союзникам по альянсу, что до этого срока он не собирается формально расторгать договор о запрете ракет средней дальности наземного базирования", - передают журналисты Маттиас Гебауэр и Кристоф Шульт.

"Ранее США на удивление открыто сообщили конфиденциальные данные, доказывающие нарушение договора Россией. По информации Spiegel, правительство США показало партнерам съемку со спутника, на которой зафиксирована линия полета крылатой ракеты SSC-8 наземного базирования с дальностью полета более 500 км", - напоминает издание.

Кроме того, добавляют журналисты, США назвали предприятия, которые участвуют в разработке и производстве ракет.

"После анализа, проведенного Федеральной разведывательной службой Германии (BND), правительство ФРГ посчитало доказательства вполне убедительными", - говорится в статье.

"Тем не менее, Берлин и некоторые другие европейские столицы ведут себя сдержанно, когда речь заходит об упоминании возможных последствий или даже косвенных угрозах со стороны НАТО, - отмечают Гебауэр и Шульт. - Если НАТО не только засвидетельствует несоблюдение договора, но и будет угрожать последствиями, то, согласно логике сдерживания, как во времена холодной войны, возможной реакцией, по сути, может быть только размещение собственных ракет средней дальности".

"Это дало бы толчок новой гонке вооружений в Европе - именно ее должен был предотвратить заключенный в 1987 году Россией и США договор о РСМД. Благодаря отсрочке формального расторжения США договора о РСМД европейцы, по крайней мере, выиграли время", - резюмируют журналисты, отмечая, что удерживать США от выхода из договора в течение длительного времени представляется немецким дипломатам мало реалистичным.